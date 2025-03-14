تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة بعد عيد الفطر المبارك

طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة.. أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إطلاق مشروع إسكان ضخم يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، وذلك بعد عيد الفطر المبارك، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة

كما أشار الحمصاني، إلى أن وزارة الإسكان والجهات المعنية قد أكملت حصر الوحدات السكنية المقرر طرحها في المرحلة المقبلة، موضحا أن المشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية لشريحة واسعة من المجتمع، مع التركيز على دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

كما أكد الحمصاني أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع بعد عيد الفطر، ما يوفر فرصة هامة لهذه الفئات للحصول على وحدات سكنية بأسعار تنافسية.

طرح 400 ألف وحدة سكنية

طرح 400 ألف وحدة سكنية والتسليم الفوري

وأشار الحمصاني إلى أن بعض الوحدات السكنية في المشروع جاهزة للتسليم الفوري، مما يسهم في سرعة تلبية احتياجات المواطنين، كما أكد أن هذه الوحدات السكنية ستكون متاحة في وقت قريب بعد الإعلان الرسمي عن المشروع، ما يعد ميزة هامة لزيادة المعروض في سوق العقارات.

استكمال الوحدات في فترة قصيرة

وفيما يتعلق ببقية الوحدات السكنية، ذكر الحمصاني أنه من المتوقع استكمال بناء هذه الوحدات في غضون عامين كحد أقصى، هذا ما يعد ميزة فريدة للمشروع في ظل الظروف الحالية التي يعاني فيها السوق العقاري من بطء في التنفيذ وتسليم المشاريع.

يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير حلول إسكانية تساهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، مع التركيز على تسليم الوحدات في وقت مناسب، من المتوقع أن يحظى المشروع بقبول واسع من المجتمع، بما يضمن تحقيق التوازن في سوق الإسكان.

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