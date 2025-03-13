خطوات استرداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 .. الموقع الرسمي

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استرداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء القرعة العلنية للمشروعات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مثل سكن مصر، دار مصر، جنة، وروضة العبور، يعرض الموجز خطوات استرداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2025.

كثير ممن لمن يحالفهم الحظ في الفوز بشقق أو قطع أراضي مشروعات مسكن في المدن الجديدة والمحافظات، يرغبون في التعرف على موعد الاسترداد إضافة إلى كيفية استرداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي عبر حساباتهم سواء في البنوك، أو من خلال فوري، وذلك بعد مرور أكثر أسبوعين على نهاية نتيجة القرعه ويقدم الموجز خطوات استرداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2025

موعد استرداد مقدم الحجز

أعلنت وزارة الإسكان أنه يمكن للمتقدمين غير الفائزين في القرعة استرداد المبلغ المدفوع خلال شهر واحد من انتهاء القرعة، وذلك بنفس طريقة السداد الأصلية سواء عبر:

البطاقات البنكية

خدمة فوري

التحويل البنكي

خطوات استرداد مقدمة الحجز

خطوات استرداد مقدمة الحجز



خطوات استرداد مقدم الحجز إلكترونيًا

زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تقديم طلب استرداد المبلغ عبر المنصة الإلكترونية.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

اختيار خيار استرداد المبلغ والموافقة على الإقرار.

استلام رسالة نصية بتفاصيل موعد الاستلام.

التوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن لاستلام الأموال.

طرق استرداد المبلغ وفقًا لوسيلة الدفع

الدفع عبر فوري: يتم إرسال كود استرداد عبر رسالة نصية، ويمكن استلام المبلغ من أي فرع فوري بلس.

الدفع بالبطاقة البنكية: يتم تحويل المبلغ تلقائيًا إلى نفس البطاقة المستخدمة عند التقديم.

التحويل البنكي: يتم إعادة المبلغ إلى نفس الحساب البنكي الذي تم التحويل منه مسبقًا.

تصريحات رسمية بشأن استرداد مقدم الحجز

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن بعض المشروعات تشهد إقبالًا كبيرًا، ما يؤدي إلى عدم تمكن جميع المتقدمين من الحصول على وحدات سكنية، لكن يمكنهم استرداد المبلغ بكل سهولة وفقًا للإجراءات الرسمية.

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