يتساءل العديد من المواطنين الذين لم تشملهم نتائج القبول في شقق الإسكان الاجتماعي 2025، عن كيفية تقديم التظلمات لضمان حقوقهم في الحصول على وحدة سكنية، ويعرض الموجز خطوات تقديم التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025.

خطوات تقديم التظلم

وفي هذا الإطار، حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم التظلم، مع ضرورة الالتزام بالمستندات المطلوبة لضمان دراسة الطلب والرد عليه في الوقت المحدد، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة المسؤولة عن الإسكان الاجتماعي في المنطقة السكنية الخاصة بالمتقدم، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة مكاتب الصندوق.

متابعة الطلب بعد تقديم التظلم

بعد تقديم التظلم، يجب متابعة حالته عبر الوسائل المتاحة، مثل: الموقع الإلكتروني للصندوق: حيث يمكن للمتقدم الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام رقم التظلم.

الرسائل النصية: سيتم إرسال إشعارات عبر الهاتف المحمول للمستفيدين بشأن حالة الطلب.

خدمة العملاء: يمكن الاتصال بمركز خدمة العملاء للاستفسار عن تطورات الطلب وموعد البت فيه.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

استلام القرار بشأن التظلم

بعد مراجعة التظلم من قبل الجهات المختصة، سيتم إصدار القرار النهائي وإبلاغ المتقدم به عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو عن طريق رسالة نصية قصيرة.

في حال قبول التظلم، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الوحدة السكنية.

نصائح عند تقديم التظلم

التأكد من تقديم التظلم خلال المدة المحددة التي سيتم الإعلان عنها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح لضمان سرعة مراجعة الطلب.

متابعة حالة الطلب بانتظام من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر خدمة العملاء.

الاحتفاظ برقم التظلم لتسهيل عملية الاستعلام لاحقًا.

الاستفسار عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكنك متابعة حالته من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء ، رقم الاستفسار عن شقق الإسكان الاجتماعي ، إذا كنت بحاجة إلى استفسار مباشر عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي أو إجراءات التظلم، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام التالية:

الخط الساخن: 1188 ـ 5777 ـ 5999 "من أي هاتف محمول".

من الهاتف الأرضي: 090071117.

الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي على موقع "فيسبوك".

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