افتتاح مساجد جديدة.. الأوقاف تعمر 31 بيتًا من بيوت الله اليوم

افتتاح مساجد جديدة.. تواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعمار وتجديد المساجد على مستوى الجمهورية، حيث تستعد غدًا لافتتاح 31 مسجدًا جديدًا في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطتها المستمرة لتطوير بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة للمصلين.

ويأتي افتتاح مساجد جديدة في إطار حرص الوزارة على نشر رسالة الإسلام الوسطية، والاهتمام بالجانب الدعوي والتوعوي، من خلال توفير المساجد بمستوى يليق بمكانتها الروحية والاجتماعية.

افتتاح مساجد جديدة

الموجز تكشف تفاصيل افتتاح مساجد جديدة، وأبرز جهود وزارة الأوقاف في تطوير بيوت الله، وخطتها المستقبلية لتعزيز رسالة المساجد في نشر القيم الدينية المعتدلة وخدمة المجتمع، حيث تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 31 مسجدًا، من بينها 17 مسجدًا بنظام الإحلال والتجديد، و14 مسجدًا صيانةً وتطويرا.

كما أعلنت الوزارة عن وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو الماضي حتى الآن إلى 1194 مسجدًا، من بينها 821 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و373 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

افتتاح مساجد جديدة

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو الماضي بلغ 13275 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و383 مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحُها اليوم الجمعة 14 مارس 2025

في محافظة الشرقية:

الإحلال والتجديد: مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، قرية الزنانيرى - مركز أولاد صقر، مسجد الشويني، كفر نوار حنا - مركز الزقازيق، مسجد الرحمة، قرية الشنانية - مركز الصالحية القديم، المسجد الكبير كفر المنشية، منشية أبو عمر - مركز الحسينية. الصيانة: مسجد الفتح الكبير، عزبة درويش، قرية بيشة عامر - مركز منيا القمح.

في محافظة سوهاج:

إحلال وتجديد: مسجد الهداية، قرية أولاد إسماعيل - مركز المراغة. الصيانة: مسجد الدياب، قرية قلفو - محافظة سوهاج.

في محافظة أسيوط:

الإحلال والتجديد: مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو ركبته، قرية بني رافع - مركز منفلوط. المنشأة: مسجد الفردوس، أبو سنطة، قرية بني رافع، مركز منفلوط. الصيانة: المسجد الكبير بقرية بني رافع - مركز منفلوط، مسجد الأمير الأعظم، قرية صنبو - مركز ديروط.

في محافظة البحيرة:

الإحلال والتجديد: مسجد السيدة زينب، قرية الشافعي اللبان - مركز المحمودية، مسجد الكومي، قرية محلة بشر - مركز شبراخيت، مسجد عمر لاتيا، قرية حفص - مركز دمنهور، مسجد العمدة، قرية العالمية - مركز الدلنجات، مسجد حمادة غانم، قرية قمحة - مركز الدلنجات.

في محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد: مسجد الشهيد محمد بسيوني، قرية الربعية - مركز سيدي سالم. الصيانة: مسجد عبد الدائم حميدة، قرية زوبع - مركز الحامول، مسجد عزبة العرب، قرية المثلث - مركز الرياض، المسجد الكبير، قرية كفر الجديد - مركز كفر الشيخ.

في محافظة الغربية:

المنشأة: مسجد الرحمن، قرية دمشيت - مركز طنطا.

في محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد نور الإسلام، عزبة السلامة، قرية شبلنجة - مركز بنها.

في محافظة الجيزة:

الإحلال والتجديد: مسجد مراد، بجوار المعهد الديني الرئيسي - أوسيم.

في محافظة الدقهلية:

الإحلال والتجديد: مسجد الجعلي، الكوم الأحمر - مركز بلقاس. الصيانة: مسجد المنشية الكبير، قرية برمبال القديمة - مركز منيا النصر، المسجد الكبير السرسي، قرية المقاطعة - مركز السنبلاوين.

في محافظة دمياط:

صيانة: مسجد جلال، مجمع جلال في سيف الدين - مدينة الزرقاء، المسجد الكبير بقرية التوفيقية - كفر سعد.

في محافظة المنيا:

الصيانة: مسجد عمار بن ياسر، قرية بني أحمد الغربية - مركز المنيا.

في محافظة الإسماعيلية:

الصيانة: مسجد حامد أبو النور - شارع المعاهدة بجوار إدارة أوقاف فايد.

في محافظة بني سويف:

الصيانة: مسجد أحمد رفعت، قرية منهره - مركز إهناسيا.

ويشمل افتتاح اليوم عددًا من المساجد التي تم إنشاؤها حديثًا، إلى جانب تطوير وترميم بعض المساجد القائمة، وذلك بالتعاون مع جهود المجتمع المدني وضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد القديمة.

ويعكس هذا المشروع التوجه المستمر نحو تحسين البنية التحتية للمساجد، وتوفير أماكن عبادة مجهزة لاستقبال المصلين في مختلف المناطق، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضًا:

”الأوقاف” تفتتح 10 مساجد بالمحافظات اليوم

كم عدد المساجد التى تفتتحها «الأوقاف» يوم الجمعة المقبلة؟