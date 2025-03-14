استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز.. بخطوات بسيطة

استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز.. يبحث العديد من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، سواء للعمل أو الدراسة أو السياحة أو العلاج، عن طرق الاستعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز، خاصة في ظل التسهيلات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المختصة.

كما أن استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز واستخراج جواز السفر لأول مرة يتطلب تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية لضمان استكمال الإجراءات بسهولة.

استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز

في هذا التقرير، يستعرض الموجز كيفية الاستعلام عن الجوازات المؤشرة، مواعيد عمل مصلحة الجوازات، وأهم المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة.

استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز

طريقة استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز



يمكن للأفراد الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية التحقق من حالة تأشيراتهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية، حيث تتيح منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إمكانية الاستعلام بسهولة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لـ وزارة الخارجية السعودية.

اختيار خدمة الاستعلام برقم الطلب من القائمة المتاحة.

تحديد نوع الطلب الذي ترغب في الاستعلام عنه.

إدخال رقم الطلب ورمز التحقق الظاهر في الصورة.

الضغط على زر "استعلام" لعرض حالة التأشيرة المرتبطة برقم الجواز.

بمجرد اتباع هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، متضمنة حالة التأشيرة وتفاصيلها، مما يساعد المسافرين على معرفة موقف جوازاتهم قبل السفر.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات المصرية



استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز.. لخدمة المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد جواز السفر الخاص بهم، تعمل مصلحة الجوازات المصرية وفق جدول محدد على مدار الأسبوع، حيث تستقبل المراجعين من السبت إلى الخميس، بينما يكون يوم الجمعة إجازة رسمية، بالإضافة إلى العطلات الوطنية التي تقررها الدولة لموظفي القطاع العام والخاص.

ساعات العمل الرسمية



من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً يوميًا، باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

توفر المصلحة خدماتها للعديد من الفئات، بما في ذلك المواطنين المسافرين للعمل بالخارج، والطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، والأفراد المسافرين للعلاج أو السياحة، ما يجعلها جهة حيوية لملايين المصريين.

استعلام عن الجوازات المؤشرة برقم الجواز

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة



للتقدم بطلب استخراج جواز السفر لأول مرة، يجب تجهيز عدد من الوثائق الرسمية لضمان اكتمال الطلب، وهي كالتالي:

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، وفق المعايير الرسمية.

نسخة من بطاقة الرقم القومي مع ضرورة تقديم الأصل للاطلاع عليه.

صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم وجود المهنة مسجلة في بطاقة الرقم القومي.

موقف التجنيد للذكور، حيث يجب تقديم مستند رسمي يوضح الموقف القانوني من التجنيد.

من خلال تقديم هذه الأوراق إلى مصلحة الجوازات، يمكن للمتقدم الحصول على جواز السفر في غضون أيام قليلة، وفقًا للإجراءات المتبعة.

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