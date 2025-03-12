الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2025.. اعرف الخطوات

جواز السفر 2025.. يبحث العديد من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عن كيفية استخراج جواز السفر 2025 المصري، والمستندات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى تكاليف استخراج الجواز العادي أو المستعجل.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2025 بالخطوات.

خطوات استخراج جواز السفر 2025

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني: من خلال الضغط هنا، يجب على المتقدم الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات عبر الإنترنت.

2. إنشاء حساب شخصي: يتعين على المتقدم تسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب شخصي جديد على الموقع وكتابة البيانات المطلوبة.

3. إدخال الرقم القومي: يجب إدخال الرقم القومي وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية.

4. إرفاق صور شخصية: يجب تقديم 4 صور شخصية حديثة 4×6 على خلفية بيضاء.

5. إرفاق شهادة المؤهل الدراسي: يجب تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

6. إثبات الموقف من التجنيد: للذكور فقط، يتطلب الأمر تقديم مستند يوضح الموقف من التجنيد.

7. إرفاق وثيقة الزواج: في حالة وجود اسم الزوج في جواز السفر، يجب تقديم صورة من وثيقة الزواج للزوجة.

8. دفع الرسوم إلكترونيًا: بعد إتمام الإجراءات السابقة، يتم دفع رسوم استخراج الجواز إلكترونيًا عبر الموقع.

9. انتظار استلام الجواز: بمجرد إتمام الخطوات السابقة، يتم انتظار الميعاد المحدد لاستلام الجواز.

جواز السفر 2025



الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2025

تتطلب عملية استخراج جواز السفر تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة، وتشمل:

شهادة ميلاد: للأطفال تحت سن 16 عامًا.

4 صور شخصية: حديثة بحجم 4×6 على خلفية بيضاء.

بطاقة الرقم القومي للأب: مع تقديم صورتين منها للأطفال.

بطاقة الرقم القومي: صورة من بطاقة الرقم القومي مع إظهار الأصل.

قسيمة الزواج: للسيدات المتزوجات مع صورتين منها، في حال كان اسم الزوج مدونًا في جواز السفر.

مستند الموقف من التجنيد: للذكور فقط.

المؤهل الدراسي: في حالة عدم ثبوت المهنة في البطاقة الشخصية.



رسوم استخراج جواز السفر 2025

تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب نوعه:

- جواز السفر العادي: 900 جنيه مصري.

- جواز السفر المستعجل: 1450 جنيه مصري.



مدة استخراج جواز السفر 2025

- الطلب المستعجل: يتم تسليم الجواز خلال 48 ساعة.

- الطلب الفوري: يتم تسليم الجواز في نفس اليوم.

- الطلب العادي: يستغرق من 7 إلى 15 يومًا كحد أقصى.

تلك هي الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري، بالإضافة إلى تكاليف الجواز والمدة المحددة للحصول عليه.

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