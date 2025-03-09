استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة.. إليك الخطوات كاملة

استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة.. يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول عليه لأول مرة، خاصة في الحالات التي تتطلب السفر العاجل سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج.

وبناءً على ذلك ارتفعت معدلات البحث حول استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة، إذ يُعد وثيقة رسمية أساسية تتيح لحامله التنقل بين الدول، لذا توفر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية خدمة استخراج الجواز المستعجل لتسهيل الإجراءات وتسريع إصدار الجواز خلال وقت قصير.

استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة

الموجز يرصد تفاصيل وخطوات استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة التي تتمثل في تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادة الميلاد (لمن هم أقل من 16 عامًا)، وصور شخصية حديثة، والموقف التجنيدي للذكور، إلى جانب سداد الرسوم المقررة.

وتسهم خدمة استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة في تلبية احتياجات المواطنين الذين يحتاجون إلى إصدار الجواز في وقت قياسي، مع التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحة المستندات لتجنب أي تأخير في الإجراءات.

ويمكن أيضًا متابعة الطلب والاستفسار عن حالة الإصدار من خلال مكاتب الجوازات أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

أسعار استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة

وخلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة عن رفع رسوم استخراج جواز السفر على النحو التالي:

أما عن أسعار استخراج جواز السفر بعد الزيادة فهي كالتالي:

جواز سفر عادي وتكون تكلفته 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.

جواز سفر مستعجل وتكون تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

أسعار استخراج جواز السفر المستعجل لأول مرة

خطوات ورسوم استخراج جواز السفر أون لاين

تسجيل الدخول على رابط الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية من هنـــا. كتابة كل البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني. تقديم الأوراق المطلوبة. يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين. تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة 2024

صورة بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية مع اطلاع الموظف على الأصل. عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء. مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد. صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل. شهادة ميلاد مميكنة للأطفال أقل من 16 عاما. للطلاب الجامعيين: استخراج إثبات قيد جامعي. في حال إصدار بدل فاقد يتم إرفاق محضر الفقد في الطلب.

خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة 2024

التوجه إلى أقرب مصلحة للجوازات من منزلك. سحب استمارة 29 جوازات من المصلحة، وملء البيانات المطلوبة فيها بخط واضح. تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص لمطابقة المستندات والصور. تقدير رسوم من الموظف المختص لتحديد تكلفة استخراج الجواز. استلام الإيصال. لابد من التوجه إلى المصلحة مرة أخرى في الوقت المحدد من أجل استلام الجواز.

اقرأ أيضًا:

خطوات تجديد جواز السفر 2025.. والمستندات المطلوبة

هل يجوز الجمع والقصر قبل السفر؟.. أمين الافتاء يوضح