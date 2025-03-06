الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2025 والرسوم المقررة.. العادي والمستعجل

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر والرسوم المقررة.. يعد من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري للسفر إلى الخارج، سواء كان للسياحة أو العمل أو لأغراض أخرى، في مصر.

وقبل معرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر في 2025 والرسوم،فإنه يوجد نوعان من جوازات السفر هما جواز السفر العادي وجواز السفر المستعجل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر والرسوم

ويختلف كل منهما من حيث الإجراءات و التكاليف، والموجز يتناول كل ما يتعلق بكيفية استخراجه والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر في 2025 والرسوم.

في هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز على الخطوات الصحيحة

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر العادي في مصر 2025

إذا كنت تفكر في استخراج جواز السفر العادي، فإليك كل ما تحتاجه من خطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

1. ومن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر الآتي

بطاقة الرقم القومي سارية تحمل المؤهل الدراسي.

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء (مقاس 4 × 6).

شهادة المؤهل الدراسي (إذا لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي).

شهادة ميلاد للأطفال أقل من 15 عامًا.

موقف التجنيد للذكور.

إيصال سداد الرسوم.

2. طريقة استخراج جواز السفر:

التوجه إلى مصلحة الجوازات أو مكتب الجوازات التابع لمنطقتك.

ملء استمارة طلب جواز السفر المتوفرة في المكتب.

3. تكلفة استخراج جواز السفر العادي 2025:

1150 جنيهًا مصريًا.

4. مدة استلام جواز السفر:

يتم إصدار جواز السفر العادي خلال 7-10 أيام عمل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر المستعجل في مصر 2025

إذا كنت في حاجة إلى جواز سفر مستعجل، إليك التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والمستندات:

1. الأوراق المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي سارية.

4 صور شخصية حديثة (بخلفية بيضاء).

موقف التجنيد للذكور.

شهادة الميلاد للأطفال دون 15 عامًا.

شهادة المؤهل الدراسي (إذا لم يكن مثبتًا في البطاقة الشخصية).

إيصال سداد الرسوم.

2. الإجراءات:

زيارة مكتب الجوازات الذي يقدم خدمة استخراج جواز السفر المستعجل.

ملء استمارة طلب جواز السفر المستعجل.

3. تكلفة استخراج جواز السفر المستعجل 2025:

1675 جنيهًا مصريًا.

4. مدة استلام جواز السفر المستعجل:

يتم إصدار جواز السفر المستعجل في أقل من 24 ساعة.

نصائح مهمة لاستخراج جواز السفر في مصر

تأكد من صحة البيانات في المستندات المقدمة لتجنب أي تأخير.

أكمل جميع الأوراق المطلوبة قبل التوجه لمكتب الجوازات لتسريع الإجراءات.

قد يتم فرض رسوم إضافية في حال طلب توصيل الجواز عبر البريد.

يُنصح بالتقديم على الجواز بوقت كافٍ قبل موعد السفر لتجنب الازدحام.

الفرق بين جواز السفر العادي والمستعجل في مصر 2025

النوع مدة إصدار الجواز التكلفة جواز السفر العادي 7-10 أيام عمل 1150 جنيهًا جواز السفر المستعجل أقل من 24 ساعة 1675 جنيهًا

إصدار جواز السفر في مصر 2025 يتطلب التزامًا بالإجراءات الخاصة بكل نوع من جوازات السفر، سواء العادي أو المستعجل، من خلال معرفة الأوراق المطلوبة والتكاليف والمدة الزمنية لاستلام الجواز، يمكنك اتخاذ القرار المناسب بناءً على احتياجاتك، تأكد من تجهيز جميع المستندات المطلوبة مسبقًا لتجنب أي تأخير في عملية استخراج جواز السفر.

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