رابط وخطوات التسجيل في منصة مصر الصناعية الرقمية 2024 لحجز الأراضي

أطلقت وزارة التجارة والصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية 2024 لتسهيل عملية حجز الأراضي الصناعية إلكترونيًا، بهدف دعم الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصاديةأ إذ توفر المنصة تجربة رقمية مبتكرة تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأراضي المتاحة، وإتمام كافة الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الجهات الحكومية.

ونستعرض عبر “ الموجز”، رابط وخطوات التسجيل في منصة مصر الصناعية الرقمية 2024، ومزايا التسجيل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

رابط وخطوات التسجيل في منصة مصر الصناعية الرقمية 2024

يمكن للمستثمرين الراغبين في حجز الأراضي الصناعية اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة عبر الرابط الرسمي من هنا . إنشاء حساب جديد من خلال إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف. تفعيل الحساب عبر رسالة تأكيد تُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجل. تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور. الاطلاع على قائمة الأراضي المتاحة في المناطق الصناعية المختلفة، مع إمكانية تصفح تفاصيل كل قطعة أرض من حيث الموقع، المساحة، والمرافق. اختيار الأرض المناسبة وإضافتها إلى سلة الحجز. إتمام عملية الحجز من خلال تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية. متابعة حالة الطلب من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستخدم داخل المنصة.

منصة مصر الصناعية الرقمية 2024

مزايا منصة مصر الصناعية الرقمية 2024

سهولة الوصول إلى الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية.

شفافية في عرض الأسعار وشروط الحجز.

تقليل وقت الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية.

دعم فني مستمر لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية والسرعة في تخصيص الأراضي الصناعية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على التوسع في مشاريعهم داخل مصر.

دعم رؤية مصر 2030

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التحويلية، إذ أكدت وزارة الصناعة أن المنصة تعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع الصناعي وتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعد منصة مصر الصناعية الرقمية 2024 خطوة رائدة نحو تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات ويدعم التوسع في الصناعات التحويلية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

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