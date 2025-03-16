تفاصيل اختطاف نجل إعلامي شهير وتعذيبه وتصويره.. السر في فتاة وشقيقها

نجل إعلامي شهير .. كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، عن مواصلة جهودهم للبحث عن المتهمين بخطف نجل إعلامي شهير، وتصويره أثناء تعذيبه.

تشكيل فريق بحث عن مختطفي نجل إعلامي شهير

الموجز ترصد تفاصيل الحادث، إذ أمرت جهات التحقيق المختصة بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات، وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة المتهمين وأسباب الواقعة.

بلاغ باختطاف نجل إعلامي شهير

وكان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، يفيد ورود بلاغ من إعلامي شهير، يتهم فيه فتاة وعدد من الأشخاص بخطف نجله وتعذيبه، وتصويره أثناء تعذيبه لابتزازته بتلك الصور.

فتاة السبب وراء واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير

وكشف الإعلامي أن الفتاة هي وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقها وآخرون لا يعرفهم، مؤكدا خطفهم لنجله من منزله، حيث توجهوا إلى الفيلا التي يمتلكها والده _على حد قوله_ وتعدوا عليه بالضرب ثم اصطحبوه مرة أخرى لشقة يمتلكونها وقاموا بتصويره أثناء التعدي عليه.

وأكد المبلغ أن أحد المتهمين أخبر نجله أنه قاموا بخطفه وتعذيبه لقيامه بمضايقة الفتاة ثم قاموا بإطلاق سراحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهمين بخطف نجل إعلامي

القبض على رجل الأعمال

وفي واقعة مختلفة قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بترحيل رجل أعمال شهير، صاحب أحد المولات التجارية الكبرى، إلى محكمة مدينة نصر، وذلك لعمل معارضات على الأحكام القضائية الصادرة ضده.

تفاصيل القبض على رجل الأعمال

تم القبض على رجل الأعمال فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من إحدى الدول التي كان يقيم بها، بعد أن تبين صدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات، وقد كانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تحركاته بشكل دقيق، وتمكنت من إلقاء القبض عليه فور وصوله إلى مصر.

القضايا المتعلقة بالشيكات

تعود القضايا التي تواجه رجل الأعمال إلى تقديم شيكات دون رصيد، وهي قضايا مالية حساسة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سمعة الشخص المعني وعلى معاملاته التجارية، وتعتبر هذه القضايا من أبرز القضايا التي يتم التعامل معها بحذر في القضاء المصري.

ترحيل الرجل لمحكمة مدينة نصر

بعد القبض عليه، تم ترحيل رجل الأعمال إلى محكمة مدينة نصر حيث من المقرر أن يقوم بتقديم معارضات على الأحكام الصادرة ضده ،وفي هذه المرحلة، سيتم عرض القضايا على المحكمة للنظر في الأدلة والمستندات المقدمة من الطرفين.

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