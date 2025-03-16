كيف أنصفت المحكمة أحمد أبو زيد من الإتجار في النقد الأجنبي

أحمد أبو زيد.. قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، اليوم، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد، على خلفية اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية.

وكان اليوتيوبر أحمد أبو زيد، والذي أخلي سبيله، في وقت سابق انتظر الحكم في استئنافه أمام محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، على خلفية اتهامه في قضية الاتجار في النقد الأجنبي، بعدما تم ضبطه بمبلغ 163 ألف دولار.

وتواجد الكثير من أقارب اليوتيوبر أحمد أبو زيد خارج مجمع المحاكم، فضلا عن وجود الكثير من أصدقائه الذي حرصوا على التواجد معه، لمؤزارته في محنته.

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد

وكانت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لجلسة 15 مارس للحكم، على خلفية اتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا، عقدت جلستها لمتابعة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد على خلفية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

اليوتيوبر أحمد أبو زيد

وكانت المحكمة الاقتصادية التابعة لمديرية طنطا، بمحافظة الغربية، قضت في وقت سابق بتأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، إلى جلسة اليوم، بعدما تم توجيه تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، الموجز ينقل لكم تفاصيل المحاكمة.

النيابة العامة تحيل أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية

كما أحالت النيابة العامة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، سابقا إلى المحكمة الاقتصادية التابعة لطنطا بعدما تم حبسه على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي، كما تم ضبط 163 ألف دولار وهاتف محمول بحوزتهـ أثناء القبض عليه.

القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد

وجاءت بداية الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، وتوجيه تهمة حيازة العملات الأجنبية، فضلا عن تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، الأمر الذي يجرمه القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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