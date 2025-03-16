حادث كفر الشيخ.. تصادم 4 سيارات على طريق طنطا الدولي

حادث كفر الشيخ.. وقع حادث تصادم 4 سيارات فجر اليوم، على طريق طنطا الدولي بكفر الشيخ، بالقرب من قرية سملا، بدائرة مركز قطور، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات خطرة، وتم نقلهم إلى مستشفى قطور المركزي، ومستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

الموجز ترصد تفاصيل حادث كفر الشيخ .

بلاغ بحادث كفر الشيخ

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، مفاده ورود بلاغ من الأهالي، يفيد يـ وقوع حادث كفر الشيخ ، حيث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، على الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ، بالقرب من قرية سملا، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

حادث كفر الشيخ

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث كفر الشيخ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمقر حادث كفر الشيخ، مدعومين بسيارات الإسعاف، وأوناش المرور، ليتضح من التحريات الأولية، تصادم سيارتين ملاكي مع سيارتين ميكروباص، وأخرى ربع نقل، على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

ضحايا حادث كفر الشيخ

وأسفر حادث كفر الشيخ عن إصابة 7 أشخاص، جاءت أسماؤهم كالتالي "عادل إبراهيم عبد الله ، والذي يبلغ من العمر 45 عامًا، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة، أحمد محمد الغمري ، يبلغ من العمر 43 عامًا، وأًصيب باشتباه كسر بالضلوع، وجرح قطعي بالجبهة طول 2 سم، وحسن إسماعيل شركسي ، يبلغ من العمر 47 عامًا، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة.

كما أصيب في حادث كفر الشيخ، زهوة مصطفى سماح ، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، وأصيبت بجرح بالوجه طوله 5 سم، إسلام خالد السعدي ، يبلغ من العمر 24 عامًا، وأصيب بجرح بالشفة السفلى طوله 2 سم، عبد الرحمن محمود ، يبلغ من العمر 23 عامًا، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة، وأمل محمد الزاوي، والتي تبلغ من العمر 21 عامًا، وأصيبت بجرح بالوجه طوله 3 سم.

نقل مصابي حادث كفر الشيخ

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قطور المركزي، ومستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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