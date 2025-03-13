بتهمة الاستيلاء على المواطنين.. تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC الرقمية

منصة FBC.. أمرت محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس 14 متهما بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الرقمية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، بدأت منذ قليل أولى جلساتها لمحاكمة 14 متهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

الموجز يرصد التفاصيل، إذ كشفت الجهات الأمنية المختصة، في وقت سابق عن إلقاء القبض على المتهم الأجنبي الهارب، والذي تأكد لهم أنه ضمن التشكيل العصابي الذي احتال على المواطنين واستولى على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية FBC.

منصة FBC

الأجهزة الأمنية تنفي شائعات الاستيلاء على مليارات من المصريين

ونفت الأجهزة الأمنية، ما تردد من شائعات حول استيلاء عصابة منصة FBC على مليارات الجنيهات من مصر، مؤكدة أن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجني عليهم إجماليها 2,5 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت عن هوية المتهم الرئيسي والمسؤول عن منصة FBC للاستثمار، بعدما استولت على مليارات الجنيهات من المواطنين.

تشكيل فريق بحث للقبض على متهمي منصة FBC

وأكدت تحريات فريق المباحث المختص أن المتهم الرئيسي يدعى “ح. ع”، ويعاونه عددًا من الأشخاص، فضلا عن أن أغلب المتهمي من محافظات إقليم الدلتا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لإلقاء القبض عليهم.

منصة FBC

يذكر أن منصة FBC لمعت في الفترة الأخيرة على الساحة، كإحدى المنصات الاستثمارية، حيث وعدت الكثير من مستخدميها بتحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة، ليتضح بمرور الوقت أنها كانت مجرد وسيلة للاحتيال على المتعاملين معها.

منصة FBC أشهر منصات الاحتيال

ويلمع إسم منصة FBC للاستثمار، بين اشهر أسماء المنصات التي احتالت على الكثيرين بعشرات الآلاف بمليارات الدولارات، حيث يتم منح العميل الكثير من الأموال في مقابل فقط مشاهدة بعض الفيديوهات على يوتيوب، الأمر يبدو سهلا للوهلة الأولى، حيث كان الهدف الأول للمنصة هو الاحتيال على المصريين، وذلك بسبب إيهامها للمودعين أن أموالهم تلك سوف تعود لهم أضعافاً.

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