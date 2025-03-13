عرض طفلة حلوان على الطب الشرعي للتأكد من اغتـ.ـصابها من قبل والدها

طفلة حلوان .. أمرت نيابة حلوان الجزئية، ب، عرض طفلة حلوان على الطب الشرعي، بعد أن تقدمت باتهام ضد والدها بالتعدي عليها هتك عضها، كي يتم إجراء الكشف الطبي عليها.

التحقيق في بلاغ سيدة ضد زوجها هتك عرض طفلتهما

الموجز يرصد تفاصيل الحادث، إذا أمرت كانت النيابة العامة، بالتحقيق في بلاغ تم التقدم به من قبل سيدة إلى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، متهمة زوجها بالاعتداء على ابنتهما البالغة من العمر 16 عاما، مستغلا غياب الأم خارج المنزل.

بلاغ من طفلة حلوان ضد والدها باغتصابها

وتلقى قسم شرطة حلوان التابع لمديرية أمن القاهرة، بلاغا من فتاة ووالدتها، متهمين والد طفلة حلوان بالاعتداء عليها داخل المنزل.

عودة الأم كشفت هتك عرض طفلتها

وأكدت والدة طفلة حلوان، أنها خرجت من المنزل في الصباح كعادتها لشراء مستلزمات المنزل كي تجهز طعام الإفطار، وحينما عادت إلى المنزل وجدت طفلتها في حالة انهيار تام، وتصرخ بهستيريا داخل غرفتها.

والد طفلة حلوان

وحاولت والدة طفلة حلوان، تهدأتها والاستفسار منها عما أوصلها لتلك الحالة، لتصطدمها ابنتها بسبب بكائها الشديد، معترفة أن والدها اعتدى عليها جنسيا وهتك عرضها.

الأم تصطحب طفلتها إلى قسم الشرطة

وعلى الفور اصطحبت الأم طفلتها، وتوجهتا إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر بالواقعة، مطالبة بضبط الأب المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تشكيل فريق بحث جنائي للبحث في اغتصاب طفلة حلوان

وأمرت النيابة العامة، بتشكيل فريق بحث جنائي، لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، كي يتم التأكد من مدى صحة البلاغ، وعرض الطفلة على النيابة العامة، لاتخاذ أقوالها في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واقعة حارس عقار الوايلي

وفي واقعة مختلفة أقر حارس عقار، تم اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

وأكد حارس العقار المتهم، بأنه هتك عرض الطفل تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة، مضيفا أنه استغل تواجد الطفل بمفرده في مدخل العمارة فاستدرجه حتى الجراج ثم قيده كرها عنها.

وتابع حارس العقار المتهم، بأنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

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