"تحت تأثير المخدرات".. اعترافات حارس عقار متهم بهتك عرض طفل الوايلي

طفل الوايلي .. أقر حارس عقار، تم اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

وأكد حارس العقار المتهم، بأنه هتك عرض الطفل تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة، مضيفا أنه استغل تواجد الطفل بمفرده في مدخل العمارة فاستدرجه حتى الجراج ثم قيده كرها عنها.

وتابع حارس العقار المتهم، بأنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

الموجزيرصد تفاصيل هتك عرض طفل الوايلي على يد حارس العقار.

وأشار الوالدين إلى أنهما كانا يأمنان الحارس، الجميع كان يأمنه، فهو يبدو على وجهه الطيبة والسيرة الحسنة، لا يعيد شخصا سائلا، ودوما ما يذكر الله في حديثه، ولكن ما حدث جعل الجميع يعرف أنه يتخذ الدين ستارة لأفعاله الدنيئة، وشهوته الشيطانية.

حارس عقار الوايلي يستدرج الطفل لهتك عرضه

الحارس كان يضمر الشر لـ طفل الوايلي، تحين فرصة تواجده وحيدا أثناء دخوله العقار، وبقطعة حلوى أغرى الطفل والذي سارع للسير مع الحارس، ضاحكا آملا في قطعة الحلوى، ليفاجأ بأن الحارس ينتهك عرضه ويقيم معه العيب على حد قول الطفل لوالديه.

حارس العقار المتهم

طفل الوايلي يصرخ والأم تخبر الأب بهتك عرض ابنهما

الأب فوجئ باتصال من زوجته تصرخ وتبكي له في الهاتف، وعندما استفسر عما حدث، اكتشف أن زوجته كان تجلس في شقتها لتتفاجئ بصغيرها يدخل وهو يبكي بشدة وعندما استفسرت منه عما حدث، أخبرها بأن حارس العقار لمس أجزاء حساسة من جسده بالقوة، كما أنه انتهك عرضه وأقام معه فعل اللواط بالإجبار.

حبس حارس العقار الوايلي على ذمة التحقيقات

وكانت نيابة الوايلي قد أمرت بحبس حارس عقار على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج العقار لـ4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بتكشيل فريق من المباحث الجنائية والانتهاء من إجراء التحريات حول الواقعة، وعرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي، للتأكد من تعرض الطفل لاعتداء جنسي من عدمه.

بلاغ لقسم شرطة الوايلي

وتلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من أسرة الطفل المجني عليه، ضد حارس العقار الذين يقيمون فيه بخطف نجلهم وهتك عرضه، وتم إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وأحكمت قوات المباحث العامة الأكمنة اللازمة، لتستطع قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهم، وتمت مواجهة حارس العقار المتهم، حيث اعترف بهتك عرض الطفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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