إبراهيم سعيد يعارض على حكم الحبس الصادر ضده بسبب النفقة

إبراهيم سعيد .. عارض اللاعب السابق إبراهيم سعيد على الحكم الصادر ضده بالحبس لصالح طليقته على خلفية امتناعه عن تسديد نفقة طليقته.

جاء ذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إبراهيم سعيد، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والقبض عليه.

أقوال طليقة إبراهيم سعيد

وجاء في أقوال طليقة اللاعب إبراهيم سعيد، في الدعاوى القضائية المقامة ضده، أنه يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، الأمر الذي دفعها لتسديد المديونيات من أموالها الخاصة، بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلبات التسوية.

إبراهيم سعيد

كما امتنع اللاعب السابق إبراهيم سعيد عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حالته المادية، مما دفع مكتب التسوية لإحالة الدعوي إلى المحكمة.

ترحيل إبراهيم سعيد إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

كشفت الأجهزة الأمنية عن ترحيل اللاعب السابق إبراهيم سعيد إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة لصالح طليقته.

القبض على إبراهيم سعيد

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، في وقت وإيداعه في السجن العمومي بالقاهرة، كي يتم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في قضايا نفقة لصالح طليقته.

الموجز ترصد التفاصيل.

إبراهيم سعيد

دعوى تخلف عن النفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد

وفي وقت سابق أقامت ابتسام علاء، طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد، دعوى تخلف عن النفقة، مشيرة إلى تخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

ضبط اللاعب السابق إبراهيم سعيد

وكشفت الأجهزة الأمنية المختصة، أنه تم ضبط لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، وإحالته إلى إدارة تنفيذ الأحكام كي يتم تنفيذ عدد من أحكام الغرامات والنفقات الصادرة لصالح طليقته.

كما أوضحت الأجهزة الأمنية، أن إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على اللاعب السابق وعرضته على جهات التحقيق وقام بالمعارضة في الأحكام الصادرة ضده.

إبراهيم سعيد

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