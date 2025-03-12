تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتـ.ـل زوج شقيقته في الجيزة

زوج شقيقته .. أمر قاضي معارضات الجيزة بتجديد حبس عاطل متهم بـ قتل زوج شقيقته في أوسيم، بعدما اندلع خلاف بين الأخير ووالدته بسبب رفضه النزول للعمل، وتدخل المجني عليه ليفض الخلاف، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق اندلع شجار بين الأخير ووالدته بسبب رفضه النزول للعمل، وإقامته بالمنزل، فضلا عن طلبه للمال لينفقها على ملذاته، وحينما علت الأصوات تدخل المجني عليه، ولكن باغته شقيق زوجته بطعنة نافذة أودت بحياته على الفور، الموجز ينقل تفاصيل حادث قتل سوداني على يد شقيق وجته في الجيزة.

وكانت منطقة المنيرة الغربية في الجيزة، شهدت حادث مأساوية حيث أقدم شخص سوداني الجنسية على طعن زوج شقيقته، على خلفيةمشاجرة اندلعت بينهما، الأمر الذي أدى إلى إصابته بطعنة نافذة في صدره.

تفاصيل حادث قتل عاطل لزوج شقيقته

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى بلاغا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، مفاده ورود بلاغ بإقدام شخص سوداني الجنسية، على طعن زوج شقيقته في منطقة المنيرة الغربية، على خلفية اندلاع الخلافات العائلية.

المتهم بقتل زوج شقيقته

التحريات الأولية عن الحادث

وحسبما أكدت التحريات المبدئية التي قام بها فريق المباحث، اتضح أن المجني عليه، يدعى "متوكل. أ" ، ويبلغ من العمر 33 عامًا، سوداني الجنسية، حيث تعرض للطعن بسلاح أبيض "سكين" على يد شقيق زوجته، "أزهري. م"، والذي يبلغ من العمر 40 عامًا، سوداني الجنسية، وعاطل عن العمل.

وكانت بداية الخلاف هو اندلاع مشاجرة بين المتهم ووالدته بسبب تركه العمل، ليحاول المجني عليه التدخل لمحاولة تهدئة الموقف، ليغافله المتهم بطعنة نافذة في صدره، أودت بحياته، بعدها فر المتهم هاربًا من مكان الحادث.

القبض على قاتل زوج شقيقته ومواجهته بالجريمة

وأمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من المباحث الجنائية للقبض على المتهم، والوقوف على ملابسات الحادث، وتمكنت قوات المباحث من إحكام الكمائن، بقيادة المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية، من القبض على المتهم بعد ساعات من هروبه.

وبمواجهة المتهم بجريمته، أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

حبس عاطل بتهمة قتل زوج شقيقته

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية.

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