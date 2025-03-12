حقيقة الفيديو المضلل بسرقة الأكفان من مسجد بمصر الجديدة.. الداخلية تكشف التفاصيل

انتشار الفيديو المضلل على مواقع التواصل.. انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ادعاءات بسرقة 120 كفنًا وميكروفونًا من داخل أحد المساجد بمنطقة مصر الجديدة، وأثار الفيديو جدلًا واسعًا بين المستخدمين، مما دفع أجهزة وزارة الداخلية للتحقيق في الأمر لكشف حقيقته، ويرصد الموجز تفاصيل القضية

تحقيقات الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المضلل



عند فحص الواقعة، لم يتم العثور على أي بلاغات بخصوص حادثة السرقة المزعومة. وبسؤال إمام المسجد، أكد عدم وجود أي مسروقات أو واقعة مشابهة لما ورد في الفيديو المضلل، وبعد تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المسؤول عن نشر المقطع، والذي تبين أنه مقيم في منطقة المطرية.

اعترافات المتهمين في الفيديو المضلل ودوافعهم



بمواجهة المتهم، أقر بأنه قام بنشر الفيديو المضلل عبر صفحته الشخصية بهدف تحقيق مشاهدات عالية وأرباح مالية. كما كشف عن مصدر الفيديو، حيث حصل عليه من شخصين آخرين يقيمان في منطقة حدائق القبة، عند ضبطهما، اعترفا بأن الفيديو المضلل قديم، وتم التلاعب به وإعادة نشره بادعاء حدوث سرقة جديدة لاستغلال التفاعل وتحقيق مكاسب عبر منصات التواصل.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بنشر الفيديو المضلل



بعد استكمال التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الشائعات والأخبار المضللة التي تنتشر عبر الإنترنت بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

الداخلية تحذر من نشر الأخبار الكاذبة



أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ملاحقة مروجي الشائعات والمحتوى المضلل، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل مشاركة أي أخبار أو مقاطع فيديو غير موثوقة، كما دعت المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة أي معلومات متداولة على الإنترنت.

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