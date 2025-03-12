إيداع إبراهيم سعيد مركز الإصلاح والتأهيل ببدر لتنفيذ عدة أحكام.. السر بطليقته

إبراهيم سعيد .. كشفت الأجهزة الأمنية عن ترحيل اللاعب السابق إبراهيم سعيد إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة لصالح طليقته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، في وقت وإيداعه في السجن العمومي بالقاهرة، كي يتم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في قضايا نفقة لصالح طليقته.

الموجز ترصد التفاصيل.

دعوى تخلف عن النفقة ضد اللاعب إبراهيم سعيد

وفي وقت سابق أقامت ابتسام علاء، طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد، دعوى تخلف عن النفقة، مشيرة إلى تخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد

وكشفت الأجهزة الأمنية المختصة، أنه تم ضبط لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، وإحالته إلى إدارة تنفيذ الأحكام كي يتم تنفيذ عدد من أحكام الغرامات والنفقات الصادرة لصالح طليقته.

كما أوضحت الأجهزة الأمنية، أن إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على اللاعب السابق وعرضته على جهات التحقيق وقام بالمعارضة في الأحكام الصادرة ضده.

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يدعم محمد صلاح

وفي وقت سابق أعرب نجم الكرة المصرية السابق، إبراهيم سعيد، عن دعمه القوي لمحمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعد تعرضه لانتقادات بسبب حضوره فرح محمد هاني، لاعب النادي الأهلي.

تصريحات إبراهيم سعيد

وفي برنامجه على قناة النهار، قال إبراهيم سعيد: "محمد صلاح إنسان عادي مثل أي شخص آخر، عندما يكون في مصر مع عائلته أو أصدقائه، فهذا أمر يشرف أي شخص، لأنه واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم."

وأضاف سعيد: "هناك العديد من الأشخاص الذين ينتقدون ويقولون أنه من المخجل أن يذهب محمد صلاح إلى حفل زفاف محمد هاني لاعب الأهلي ويقوم بالرقص والاحتفال، هل هذا أمر مخجل؟"

محمد صلاح

وتابع: "لديه الحق في فعل ما يريده، عندما يذهب الشخص إلى مناسبة مثل حفل الزفاف، هل يجب أن يضع يده على وجهه لكي يعجب الناس؟"

وختم سعيد: "وإذا قام شخص ما بوضع يده على وجهه، ستقولون له إنه يستخف بالناس، والله العظيم هذا أمر محرم."

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