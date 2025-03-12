حريق مصنع أسيوط.. كيف تحول البلاستيك إلى رماد من ألسنة اللهب فجرا؟

حريق مصنع أسيوط .. شب حريق هائل بمصنع بلاستيك في مدينة الصفا الصناعية، التابعة لقريه بني غالب بمركز أسيوط، فجر اليوم الأربعاء.

الموجز ترصد تفاصيل الحريق.

السيطرة على حريق مصنع أسيوط

واستطاعت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق مصنع أسيوط، وإخماده قبل أن يمتد إلى لمصانع المجاورة.

بلاغ بـ حريق مصنع أسيوط

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن أسيوط، قد تلقت بلاغا مفاده نشوب حريق هائل في مصنع بلاستيك بمدينة الصفا الصناعية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل حريق مصنع أسيوط، مدعومين برجال قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على حريق مصنع أسيوط وإخماد النيران دون خسائر بشرية وجار حصر خسائر المصنع.

فريق مختص لحصر خسائر حريق مصنع أسيوط

وأمرت النيابة العامة بتشكيل فريق مختص من إدارة البحث الجنائي للتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنيه من خبراء الأدلة الجنائية، للوقوف على أسباب حريق مصنع أسيوط وحصر الخسائر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حريق مصنع أسيوط

حريق ورشة البلاط

وفي وقت سابق نشب حريق في ورشة طلاء بمنطقة السلام دون وقوع أي إصابات، وذلك بسبب ماس كهربائي وفقاً للتقرير الصادر عن الأدلة الجنائية، مواد قابلة للاشتعال مثل البنزين والتنر ساعدت في انتشار النيران بشكل سريع، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بشكل كامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في القاهرة بلاغًا صباح اليوم يفيد باندلاع حريق داخل ورشة للطلاء الكائنة بشارع الشركات في دائرة قسم شرطة السلام ثان. وعلى الفور، تم دفع سيارات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحريق لمكافحة النيران.

فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق

تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق، وذلك بهدف محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، عملت فرق الإطفاء بكفاءة عالية على إخماد الحريق، وتمت السيطرة عليه في وقت قصير، دون أن يُسجل وقوع أي إصابات في الحادث.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

بعد إخماد الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الشرطة، وأُرسلت الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق. وبعد إجراء الفحوصات والتحقيقات الأولية، تبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي، والذي اشتعل بسبب المواد القابلة للاشتعال في الورشة مثل التنر والبنزين.

تواصل النيابة العامة التحقيقات في الحادث، للكشف عن كافة ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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