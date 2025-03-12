بسبب رفض والدها زواجها.. انتـ.ـحار فتاة شنقا في الفيوم

انتـ.ـحار.. شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث أقدمت فتاة في العشرين من عمرها على إنهاء حياتها شنقًا، وذلك بعد رفض والدها زواجها من شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية، وفي هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل حادث انتحار فتاة الفيوم.

1. تفاصيل الحادث المأساوي: شنقًا في غرفة النوم

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مستشفى فيديمن المركزي بوصول جثة الفتاة "شهد محمد العبد" (20 عامًا)، والتي تقيم في دائرة مركز سنهور القبلية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الفتاة قامت بشنق نفسها باستخدام إيشارب ربطته في جنش بسقف غرفتها في الطابق الثاني من منزلها، ومن جانبه، أنزل والد الفتاة الجثة ونقلها إلى المستشفى ظنًا منه أنها ما زالت على قيد الحياة، لكنها كانت قد فارقت الحياة بالفعل.



انتحار فتاة



2. دوافع الانتحار: قصة حب محطمة

أوضحت أقوال والد الفتاة وتحريات وحدة البحث الجنائي، أن سبب الانتحار يعود إلى رفض الأب زواج ابنته من شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية، وهو ما تسبب دخول الفتاة في حالة من الحزن الشديد واليأس بعد رفض الأب، مما دفعها إلى اتخاذ قرارها المأساوي بإنهاء حياتها.





3. التحقيقات والإجراءات القانونية

وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى فيديمن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله الكاملة.



4. التوعية بخطورة انتشار ظاهرة الانتحار

سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة بعد انتشار خبر انتحار الفتاة، وأثار الحادث دعوات إلى ضرورة التوعية بأهمية الحوار الأسري والتفاهم بين الآباء والأبناء، وتجنب الضغوط التي قد تدفع الشباب إلى اتخاذ قرارات مأساوية.



5. رسالة إلى المجتمع

هذا الحادث المأساوي يذكرنا بأهمية الحوار والتفاهم داخل الأسر، وضرورة توفير الدعم النفسي للشباب لمساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة، فضلا عن ضرورة فتح الأسر قنوات للحوار والتفاهم مع أبنائها، والاستماع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم.



انتحار فتاة

كما يجب توفير الدعم النفسي للشباب الذين يعانون من مشاكل عاطفية أو أسرية، وتوجيههم إلى الجهات المختصة لتقديم المساعدة اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف المجتمع لمواجهة ظاهرة الانتحار، وتوفير بيئة داعمة للشباب تساعدهم على تجاوز الصعوبات والتحديات.







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