دفن جثة شاب توفي في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بميدان الحجاز

حادث دهس..أعلنت نيابة مصر الجديدة عن قرارها بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر حادث مؤلم وقع في ميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، حيث اصطدمت به سيارة ميكروباص أثناء عبوره للطريق، ما أسفر عن سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار السائق المتسبب في الحادث، وجاءت تعليماتها بتكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للقبض على الجاني.

ويكشف الموجز تفاصيل الحادث في السطور التالية

حادث دهس.. بلاغ شرطة النجدة وأولى التحريات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث مروري مروع في ميدان الحجاز التابع لدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. وقد أفاد البلاغ بأن الحادث أسفر عن سقوط شخص متوفي نتيجة لاصطدام سيارة ميكروباص به أثناء عبوره للطريق.

حادث دهس.. الوصول إلى مكان الحادث والكشف عن تفاصيل الواقعة

على الفور، انتقلت قوة من رجال الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشاب الذي لقي مصرعه يدعى "أ. ش"، وكان قد قام بعبور الطريق في ميدان الحجاز، حينما فوجئ بسيارة ميكروباص تسير بسرعة، مما أدى إلى اصطدامها به وسقوطه أرضًا، وأوضحت التحريات الأولية أن السائق لم يتوقف للمساعدة أو للإبلاغ عن الحادث، بل فر هاربا بعد وقوع الحادث.

الإجراءات الطبية والتعامل مع الجثة

تم نقل جثة المتوفي إلى المستشفى القريب، حيث تم إيداعه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكما أمرت النيابة بفتح تحقيق شامل في الحادث، للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

التحقيقات القادمة والبحث عن الجاني

بدأت النيابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السائق المتسبب في الحادث، حيث كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث، بما في ذلك تحديد هوية السائق الهارب. وقد شددت النيابة على أهمية تحديد أسباب الحادث بدقة لضمان تقديم الجاني للعدالة.

تستمر النيابة العامة في متابعة التحقيقات الدقيقة حول الحادث الأليم الذي وقع في ميدان الحجاز، وسط تسارع الإجراءات الأمنية لضبط الجاني وإثبات الحقيقة، تُظهر هذه الحادثة الأهمية الكبرى للالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتؤكد ضرورة تحمل السائقين المسؤولية تجاه الأرواح البشرية وحماية المواطنين على الطرق.

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