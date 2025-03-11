كشف ملابسات وفاة طفلة في البحيرة.. وجدوها في شوال فوق سطح منزلها

لغزة وفاة طفلة-تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة الطفلة "س.ب" البالغة من العمر 4 سنوات، التي عُثر على جثمانها داخل جوال أعلى سطح منزلها في منطقة النوبارية، والحادثة أثارت الكثير من الجدل والقلق في الأوساط المحلية، حيث لم تُكتشف بعد الأسباب التي أدت إلى وفاتها.

ويبين الموجز في السطور التالية تفاصيل البلاغ

لغز وفاة طفلة..بلاغ العثور على الجثة

تلقى قسم شرطة النوبارية بلاغًا يفيد العثور على الجثة في مكان غير متوقع، داخل جوال موضوع أعلى سطح منزل الطفلة، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى المكان، حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الفحوصات اللازمة، وهذا وقد تم التصريح من قبل النيابة العامة بدفن الجثمان بعد الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

لغز وفاة طفلة.. التحقيقات والإجراءات القانونية

في سياق التحقيقات، كلفت النيابة العامة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والظروف المحيطة بها، ويشمل ذلك جمع كافة المعلومات التي قد تساعد في الوصول إلى نتائج دقيقة حول أسباب الحادث، خاصةً أن التحقيقات لم تقتصر على تحديد طريقة الوفاة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى معرفة ما إذا كانت الحادثة تتعلق بجريمة قتل أم ظروف أخرى.

لغز وفاة طفلة .. الأمن يواصل عمله لضبط المتورطين

في الوقت الحالي، لا تزال أجهزة الأمن مستمرة في عملها لكشف كافة التفاصيل المحيطة بالحادثة، تجري عمليات بحث دقيقة على نطاق واسع لتحديد أي دلائل قد تقود إلى كشف الجاني أو التوصل إلى تفسير منطقي لما حدث للطفلة "س.ب".

لغز وفاة طفلة.. الطب الشرعي يدلي بتقارير إضافية

من جانب آخر، من المتوقع أن يقدم تقرير الطب الشرعي خلال الأيام القادمة تفاصيل أكثر حول أسباب الوفاة، ما سيسهم في توجيه التحقيقات بشكل أكثر دقة ووضوح.

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