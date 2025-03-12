مشاداة كلامية انتهت بعاهة مستديمة.. اعترافات السائق المتهم بالشروع في قتل صديقه

السائق المتهم .. كشف تحقيقات النيابة العامة بالمرج عن اعترافات سائق سيارة ربع نقل، متهم بمحاولة قتل زميله وإصابته بعاهة مستديمة، وذلك على خلفية اندلاع خلاف بينهم حول أولوية التحميل.

الموجز ترصد تفاصيل مشاجرة في موقف المرج.

مشاداة كلامية تحولت إلى شجار عنيف

وأكد السائق المتهم، أنه لم يقصد التعدي على زميله ولا محاولة الشجار معه، ولكن صديقه هو من بدأ بالتعدي عليه، في محاولة لاستفزازه وتوجيه عبارات سباب له نابية وإهانته والتحقير من شأنه وسط موقف السيارات.

السائق المتهم

اندلاع شجار بسبب أولوية التحميل

وتابع السائق المتهم، أن الشجار بينه وبين صديقه اندلعت على أولوية التحميل، مؤكدا أنه أراد أن يحمل الركاب وكان ينتظر حتى يخرج من الموقف، مشيرا إلى أنه أراد التوجه إلى بلدته عقب تنزيل الحمولة والإفطار مع أطفاله إلا أن المجني عليه رفض ونعته بألفاظ نابية وهو الأمر الذي لم يقبله.

السائق المتهم فقد السيطرة على أعصابه

وأوضح السائق المتهم، بأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ، ليتعدى كل منهما فيها على الآخر، ليفقد هو السيطرة على أعصابه، ويحاول التعدي على المجني عليه بسلاح أبيض في وجهه دون قصد فأصابه به، قائلا: " هو اللي بدأ وقلتله احنا صايمين بس هو أصر وشتمني ودافعت عن نفسي".

بلاغ بنشوب مشاجرة بسبب أولوية التحميل

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغ مفاده اندلاع مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

مشاداة كلامة انتهت بعاهة مستديمة

واتضح من التحريات الأولية، اندلاع مشادة كلامية بين سائقي سيارات ربع نقل بموقف السيارات، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها المتهم وهو الطرف الأول على تسديد طعنة إلى المجني عليه وهو الطرف الثاني في الوجه فأصابه بعاهة مستديمة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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