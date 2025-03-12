حبس عامين لعاطل وصديقته لاعتدائهما على طالبة بسبب خناقة بنات

خناقة بنات .. عاقبت محكمة الأميرية عاطل وطالبة متهمين باشتراكهما بالاعتداء على زميلة الطالبة، أمام مدرستهما بسراي القبة، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه، بالحبس عامين، الموجز يرصد تفاصيل المحاكمة.

تقرير الطب الشرعي عن خناقة بنات

وجاء في تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، أنها أصيبت بجرح طعني في الوجه، واستلزم خياطة 40 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يوما.

بلاغ بـ خناقة بنات وإصابة أحدهما للأخرى

وفي وقت سابق تلقى قسم شرطة الزيتون، إخطارا مفاده اندلاع خناقة بنات، حيث نشبت مشاداة كلامية بين طالبتين تطورت لمشاجرة بالأيدي في أحد شوارع منطقة سراي القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

واتضح من التحريات الأولية، اندلاع خناقة بنات بين "ش. هـ"، البالغة من العمر 15 سنة، وبين زميلتها من نفس عمرها، بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، لتقرر المتهمة طعن المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الحكم على عاطل وصديقته

انتحار فتاة الفيوم

وفي وقت سابق شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث أقدمت فتاة في العشرين من عمرها على إنهاء حياتها شنقًا، وذلك بعد رفض والدها زواجها من شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مستشفى فيديمن المركزي بوصول جثة الفتاة "شهد محمد العبد" (20 عامًا)، والتي تقيم في دائرة مركز سنهور القبلية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الفتاة قامت بشنق نفسها باستخدام إيشارب ربطته في جنش بسقف غرفتها في الطابق الثاني من منزلها، ومن جانبه، أنزل والد الفتاة الجثة ونقلها إلى المستشفى ظنًا منه أنها ما زالت على قيد الحياة، لكنها كانت قد فارقت الحياة بالفعل.

دوافع الانتحار: قصة حب محطمة

أوضحت أقوال والد الفتاة وتحريات وحدة البحث الجنائي، أن سبب الانتحار يعود إلى رفض الأب زواج ابنته من شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية، وهو ما تسبب دخول الفتاة في حالة من الحزن الشديد واليأس بعد رفض الأب، مما دفعها إلى اتخاذ قرارها المأساوي بإنهاء حياتها.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وتم نقل جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى فيديمن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله الكاملة.

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