اعترافات جديدة لـ سفاح المعمورة تغير مسار القضية.. إيه الحكاية؟

سفاح المعمورة .. كشف "نصر الدين .ا"، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، عن قتله لـ المهندس محمد إبراهيم عدس الضحية الثالثة لـ سفاح المعمورة حسب الترتيب العثور، بعدما أنكر في البداية ارتكاب الجريمة.

ومن جانبه أكد أميران عثمان، محامي سفاح المعمورة، أن موكله نفى في وقت سابق قتله للمهندس محمد عدس، لكنه اعترف لاحقًا بسابق معرفته بالمهندس محمد، مشيرا إلى تمثيله الجريمة أمام المحققين بشارع 7 بمنطقة 45، بعد هذا الاعتراف.

تجديد حبس سفاح المعمورة

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهم "نصر الدين. ا"، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في ثلاث قضايا قتل، مع مواصلة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليه.

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس 5 متهمين آخرين معه في ذات القضية، والذي تم إدانتهم بالكشف عن الجريمة، حيث ساوموا سفاح المعمورة على مبلغ مالي لعدم الإبلاغ عن جرائمه، ولم يتم إطلاق سراح أي منهم.

محامي المهندس محمد عدس الضحية الثالثة لـ سفاح المعمورة

أكد مؤمن فتحي، الدفاع الخاص بمحمد إبراهيم عدس، الضحية الثالثة لسفاح المعمورة “نصر الدين. ا”، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، أنه لا صحة لما أذيع على لسانه من تصريحات، نافيا بيع سيارة موكله، وأنها قد عثر عليها في حوزة أحد الأشخاص، ومشيرا إلى أن علاقته بالضحية لم تتخطى كونه موكله ومكان مسئولا عن محاضر التغيب التي تقدم بها قبل 3 سنوات، بعد البحث عنه.

سفاح المعمورة

التحريات تكشف وجود علاقة بين الضحية الثالثة وسفاح المعمورة

الموجز ترصد التفاصيل، إذ كشفت تحريات فريق المباحث سابقا، عن العثور على سيارة المهندس إبراهيم عدس، الضحية الثالثة من ضحايا سفاح المعمورة، موضحة أن السيارة عُثر عليها في منطقة الطبية أقصى شرق محافظة الإسكندرية، حيث يأتي هذا الاكتشاف على خلفية تورط المتهم الجديد والذي يدعى "بسيوني .ح" في إخفاء السيارة،بسبب امتلاكه العديد من معارض السيارات في المنطقة التي عُثر فيها على السيارة فيها.

سفاح المعمورة

جدير بالذكر أن سفاح المعمورة كان لديه العديد من السابقات خلال مسيرته، حيث تم اتهامه من قبل بعض موكليه بالضرب والتعدي عليهم نتيجة خلافات مالية، على الرغم من ولعه باللغة العربية ودراسة النحو والصرف، كما كان يهتم بتفسير القرآن الكريم.

سفاح المعمورة امتلك 6 هواتف محمولة، كان يستمع عليهم جميعا للقرآن الكريم، حيث كان يبدل الهواتف في حال نفدت بطاريتها.

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