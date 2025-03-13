آخر أخبار خروج قطار عن مساره بخط الإسكندرية للقاهرة.. القصة الكاملة

قطار الإسكندرية للقاهرة، قصة دار رحاها على قضبان السكك الحديد، إذ إن قطار الإسكندرية للقاهرة، كان في رحلته عادًا إلى محافظة القاهرة بمحطة طنطا.

قطار الإسكندرية للقاهرة

الموجز يستعرض التفاصيل، قطار الإسكندرية للقاهرة، كان في طريقه للعودة إلى القاهرة وبمجرد دخوله محطة طنطا، انفصلت عربة من عربات القطار داخل المحطة، لكن دون حدوث إصابات أو سقوط ضحايا.

قطار الإسكندرية للقاهرة

تفاصيل قصة قطار الإسكندرية للقاهرة

التفاصيل بدأت بأن العربة الأولى من قطار إسباني على خط "القاهرة- الإسكندرية" انحرفت أثناء دخوله نطاق المحافظة، مما أدى إلى خروجها عن القضبان.

العمال تمكنوا من السيطرة على القطار قبل انحراف باقي العربات، مما حال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى استدعاء الفريق الفني بـ محطة سكة حديد طنطا، حيث تم رفع العربة المنحرفة وإعادتها إلى المسار، فيما جرت أعمال الصيانة اللازمة للقطار، والقضبان تمهيدًا لإعادة فتح حركة القطارات.

قطار الإسكندرية للقاهرة

بداية الواقعة

خط السكك الحديدية بمدينة طنطا، شهد خروج قطار عن القضبان بخط "القاهرة - الإسكندرية"، ما أدى إلى توقف حركة القطارات، دون وقوع إصابات.

وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ من محطة السكك الحديدية بمدينة طنطا بخروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن القضبان قبل دخولها محطة السكك الحديدية بطنطا مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

قوات الأمن وأجهزة الحماية المدينة إلى محطة السكك الحديدية وتبين خروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن مسارها، وتم السيطرة على القطار دون وقوع إصابات.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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