بعد القبض على السفاح ضبط بلطجي المعمورة بعد قتـ.ـله لشاب بطعنات نافذة

بلطجي المعمورة .. لفظ شاب يدعى صبري أنفاسه الأخيرة، على يد بلطجي المعمورة والذي يدعى محمد بيرة، حيث سدد عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض، بعدما اندلعت بينهما خلافات حادة نشبت بينهما.

الموجز ترصد تفاصيل الحادث.

استقبال جثة ضحية بلطجي المعمورة

وكانت الأجهزة الأمنية، التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت بلاغ من أحد المستشفيات، يشير لاستقبال جثة شاب بجسده عدة طعنات نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.

بلطجي المعمورة

بلاغ ضد بلطجي المعمورة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمحل البلاغ، ليتضح من التحريات المبدئية أن الشاب المتوفي يدعى صبري، ووصل إلى المستشفى وهو غارقا في دمائه، بعدما تم تسديد له المتهم محمد الشهير بـ بيرة بلطجي المعمورة ، عدة طعنات نافذة.

بلطجي المعمورة يستغل نفوذه

وكشفت تحريات فريق المباحث أن "محمد بيرة" بلطجي المعمورة، والذي اشتهر بين أهالي المنطقة كان شخصا متجبرا ومتسلطا، إذ كان يعتقد دائمًا أنه فوق القانون، حيث استغل سمعته المخيفة في بسط نفوذه على الجميع، الأمر الذي جعل الكثيرين يهابونه ويتجنبون الاحتكاك به، متسببًا في حالة من الرعب بين السكان.

بلطجي المعمورة يسكن بجوار سفاح المعمورة

وأوضحت تحريات فريق المباحث، أن "محمد بيرة" بلطجي المعمورة، يسكن بالقرب من منزل "سفاح المعمورة"، واندلعت الخلافات بينه وبين المجني عليه، لينها بلطجي المعمورة على المجني عليه بطعنات قاتلة، قاصدا إزهاق روحه وإردائه قتيلا.

بلطجي المعمورة يحاول الفرار من قوات الشرطة قبل القبض عليه

وفور تلقي الأمن البلاغ، تحركت قوات الشرطة على الفور، وتمكنت من القبض على "محمد بيرة" بلطجي المعمورة، الذي حاول في البداية الفرار، لكن قوات الشرطة قامت بملاحقته وتمكنت من القبض عليه.

إحالة بلطجي المعمورة إلى التحقيق

وأمرت النيابة العامة بـ إحالة بلطجي المعمورة إلى التحقيق على خلفية اتهامه بالقتل العمد، كما أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث والوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

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