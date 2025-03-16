طرق بسيطة للاستعلام عن الدعوى القضائية بالاسم.. تعرف عليها

الدعوى القضائية .. كشفت وزارة العدل المصرية عن توفيها لطرق الاستعلام عن الدعوى القضائية بالاسم عبر موقعها الإلكتروني، وذلك عن طريق إدخال اسم أحد الأطراف في الدعوى ورقمها ونوعها، وطلب المعلومات المتعلقة بالدعوى المعنية، بناءً على اسم أحد الأطراف في القضية.

الموجز ترصد التفاصيل ، إذ يمكنك الاستعلام عن الدعوى القضائية لعدة أسباب منها الرغبة في معرفة حالة القضية، سواء كانت مرفوعة أو مرفوضة، أو تم قبولها أو تم تأجيلها، فضلا عن تحديد جلسة لها والمحكمة التي تنظرها، وأطراف القضية، أو معرفة الحكم الصادر في القضية.

وتوفر وزارة العدل عدة طرق أخرى يمكن الاستعلام عن الدعوى القضائية بالاسم بعدة طرق، كالاستعلام عن القضية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدعوى القضائية

ادخل إلى موقع وزارة العدل المصرية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلامات القضائية.

اضغط على الاستعلام عن قضية.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية.

أدخل رقم القضية.

أدخل نوع القضية.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك حالة القضية بعد لحظات.

تطبيق الاستعلام عن الدعوى القضائية

كما يمكنك أيضا الاستعلام عن القضية أو الدعوى عبر تطبيقها الإلكتروني، وذلك عن طريق إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية.

خطوات الاستعلام عن الدعوى عبر تطبيق وزارة العدل

افتح تطبيق وزارة العدل المصرية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستعلامات القضائية.

اضغط على الاستعلام عن قضية.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية.

أدخل رقم القضية.

أدخل نوع القضية.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك حالة القضية بعد لحظات.

عن القضايا عبر البريد الإلكتروني

وتوفر وزارة العدل أيضا خدمة الاستعلام عن القضايا من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة العدل، وذلك من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية.

للاستعلام عن الدعوى عبر البريد الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية:

اكتب رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

أدخل اسم أحد الأطراف في القضية في الرسالة.

أدخل رقم القضية في الرسالة.

أدخل نوع القضية في الرسالة.

أرسل الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

ستتلقى ردًا من وزارة العدل يتضمن حالة القضية بعد لحظات.

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