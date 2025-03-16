الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم.. تعرف على الخطوات

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أصحاب الهمم في مصر، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز مستوى معيشتهم وضمان حقوقهم.

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة، العديد من الامتيازات، مثل التوظيف في القطاع الحكومي بنسبة 5% من إجمالي العاملين، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها من التسهيلات وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2025، الفئات المستحقة، وأهم المزايا التي توفرها.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 بالاسم والرقم القومي

يمكن للمواطنين من ذوي الإعاقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص للخدمات المتكاملة.

2. الضغط على خيار الاستعلام عن الطلبات.

3. إدخال الرقم القومي والاسم المسجل في الطلب.

4. الضغط على بحث للحصول على نتيجة الاستعلام.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025، وهي كالتالي:

فاقدو السمع الكلي.

المصابون بالشلل الدماغي.

مرضى ضمور العضلات.

المصابون بالشلل الرباعي.

ذوو الإعاقات الذهنية الشديدة.

المصابون بالشلل النصفي.

مرضى شلل الأطفال الشديد.

الأفراد ذوو الإعاقات المتعددة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 العديد من المزايا التي تسهم في تحسين مستوى معيشة ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:

التوظيف بنسبة 5% في الوظائف الحكومية.

الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

الإعفاء من الضرائب لذوي الاحتياجات الخاصة.

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الدمج في المعاهد والجامعات، إضافة إلى الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

التسجيل في مدارس التعليم الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة دون عوائق.

كيفية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025، يجب على المواطنين التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي واستكمال الإجراءات التالية:

1. ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

2. تقديم التقارير الطبية التي تثبت الحالة الصحية لطالب البطاقة.

3. تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي في الجهة المختصة.

4. متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

رابط الاستعلام والتسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة أو التقديم للحصول عليها عبر الرابط الرسمي الذي يتم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

يعد هذا البرنامج خطوة مهمة في دعم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حيث يوفر لهم تسهيلات تعزز من استقلاليتهم وتكفل لهم حياة كريمة.

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