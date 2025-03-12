موقع وزارة الصحة للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وكيفية التقديم والتظلم

يعد كارت الخدمات المتكاملة من المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث يمنح حامليه العديد من الامتيازات في مجالات الصحة، التوظيف، والتعليم، إلى جانب الإعفاءات الجمركية، ويمكن للراغبين في الحصول عليه التقديم عبر موقع وزارة الصحة.

كما تتيح الوزارة خدمة الاستعلام عن حالة الكارت إلكترونيًا، في هذا التقرير، يستعرض الموجز خطوات التقديم، كيفية تقديم التظلم في حالة الرفض، وأهم مميزات الكارت.

خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة 2025

للتقديم على كارت الخدمات المتكاملة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان عبر الرابط الرسمي.

2. اختيار خدمة "حجز موعد كشف لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة".

3. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة لضمان قبول الطلب.

4. تأكيد البيانات وحجز الموعد للكشف الطبي.

5. تلقي رسالة نصية عبر الهاتف تحتوي على تفاصيل موعد الكشف والمكان المحدد.

6. إجراء الكشف الطبي في الموعد المحدد وإصدار التقرير الطبي المعتمد.

7. التقديم عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال باقي الإجراءات.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بأكثر من طريقة، منها:

عبر الإنترنت:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة "الاستعلام عن ذوي الإعاقة".

إدخال الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب.



عبر الخط الساخن:

الاتصال على الرقم 1444 وإدخال الرقم القومي للاستفسار عن حالة الكارت.

من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي:

زيارة أقرب مكتب تضامن اجتماعي والاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي.

خطوات تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة

في حالة رفض الطلب، يمكن تقديم تظلم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي أو إنشاء حساب جديد.

2. ملء نموذج التظلم الإلكتروني بالمعلومات الدقيقة.

3. إرفاق التقارير الطبية والمستندات التي تثبت الإعاقة.

4. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

5. متابعة حالة التظلم من خلال خدمة "الاستعلام عن الطلبات".

6. حضور جلسة لجنة التظلمات في الموعد المحدد لاستعراض الطلب والفحص الطبي.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

للتأهل للحصول على الكارت، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للقانون المصري.

ألا يكون لديه دخل ثابت يؤمن له حياة كريمة.

أن يكون عمره أقل من 60 عامًا عند التقديم.

أن يكون مصري الجنسية وحاصلًا على بطاقة رقم قومي سارية.



مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يوفر الكارت لحامليه العديد من الفوائد، أبرزها:

فرص توظيفية بنسبة 5% في القطاعين الحكومي والخاص.

إعفاء جمركي على الأجهزة التعويضية والمعدات الطبية والسيارات المخصصة.

التكامل التعليمي من خلال تسهيل القبول في المدارس والجامعات.

رعاية صحية مجانية بالمستشفيات الحكومية.

الإعفاء من المصاريف الدراسية في مراحل التعليم الأساسي.

الأولوية في السكن الاجتماعي والمشروعات القومية.



نصائح هامة عند استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تأكد من دقة البيانات والمستندات الطبية قبل التقديم.

احرص على متابعة الطلب بانتظام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

في حالة رفض الطلب، قم بتقديم تظلم سريعًا مع إرفاق مستندات داعمة.



خدمات إضافية تقدمها مكاتب التضامن الاجتماعي

بالإضافة إلى كارت الخدمات المتكاملة، توفر مكاتب التضامن الاجتماعي خدمات أخرى، منها:

تسجيل الباحثين عن عمل وتوفير فرص توظيف مناسبة.

إصدار شهادات قياس مستوى المهارة لبعض المهن.

تنظيم برامج تدريب وتأهيل مهني للأشخاص ذوي الإعاقة.



يعتبر كارت الخدمات المتكاملة خطوة هامة نحو دعم ذوي الإعاقة في مصر، حيث يوفر لهم مزايا عديدة تساعدهم على العيش بكرامة والاستفادة من حقوقهم، ولذلك احرص على تقديم طلبك عبر موقع وزارة الصحة والاستعلام عن حالته بشكل دوري، لضمان الحصول على الكارت والاستفادة من كافة الخدمات المتاحة.

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