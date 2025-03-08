شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025.. وطريقة التقديم

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025.. يُعتبر كارت الخدمات المتكاملة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حيث يمنحهم ذلك الكثير من الامتيازات التي تضمن حياة كريمة وتيسيرات في كافة المجالات، وبما في ذلك الرعاية الصحية، التوظيف، والإعفاءات الجمركية.

ومع ذلك، يمكن أن يتم رفض بعض الطلبات المقدمة من أجل الحصول على البطاقة، مما يستدعي ذلك تقديم تظلم لإعادة النظر في القرار، ولهذا يبحث الكثيرين عن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير، فيما يخص شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025 .

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025

طريقة التقديم على تظلم كارت الخدمات

- أولا قم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- ثم قم بالدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.

- وبعدها قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك أي حساب مسبقًا.

- وبعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة بهدف ضمان قبول الطلب.

- وبعدها قم بإدخال بيانات التظلم.

- والآن قم بملء نموذج التظلم بدقة من خلال الموقع الإلكتروني.

- وقم برفع الأوراق الطبية والتقارير التي تثبت الإعاقة.

- وفي هذه الخطوة قم بحفظ الطلب وإرساله.

- ويجب التأكد من صحة البيانات قبل إرسال التظلم.

- وأنه بمجرد الإرسال، لن تتمكن من التعديل أو تقديم طلب آخر لحين يتم البت في الطلب الأول.

- ويجب أن تقوم بمتابعة حالة التظلم.

- والاستعلام عن حالة التظلم من خلال خدمة «الاستعلام عن الطلبات» على البوابة الإلكترونية.

- وأيضاً تلقي إشعار بموعد جلسة لجنة التظلمات لمراجعة الطلب.

- وحضور جلسة اللجنة.

- وبالإضافة إلى حضور اللجنة في الموعد المحدد مع المستندات الأصلية.

- وأخيراً بناءً على الفحص الطبي والتقييم، يتم تحديد نوع ودرجة الإعاقة وإصدار البطاقة في حالة قبول التظلم.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أولا من خلال الإنترنت كالآتي:

- في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وإدخال الرقم القومي في خدمة «ذوي الإعاقة».

- ثم يمكن الوصول إلى الخدمة مباشرة عن طريق الضغط على هذا الرابط.

- وبعد ذلك وعبر الخط الساخن:

- وبعدها قم بالإتصال على رقم 1444 وإدخال الرقم القومي للإستعلام عن حالة الطلب.

أو من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي كالتالي:

- قم بالتوجه إلى أقرب مكتب تضامن اجتماعي وتقديم الرقم القومي للإستفسار عن الكارت.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025

- أولا أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على القانون المصري.

- وأن يكون غير مستفيد من دخل ثابت يؤمن له حياة كريمة.

- وأيضاً أن يكون عمره أقل من 60 عامًا وقت التقديم.

- وشرط أيضاً أن يكون مصري الجنسية وحاصلًا على بطاقة رقم قومي سارية.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025

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