رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلبهم في برنامج تكافل وكرامة أو تقديم الشكاوى والتظلمات من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية التي خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، بالخطوات والشروط.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: بوابة الاستعلام والشكاوى - تكافل وكرامة اختيار خيار "الاستعلام عن حالة الطلب". إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة. الضغط على زر "استعلام". سيتم عرض نتيجة الاستعلام التي توضح حالة القبول أو الرفض، مع بيان أسباب الرفض إن وجدت.

خطوات تقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة

الدخول إلى بوابة الشكاوى عبر الرابط ذاته. اختيار خيار "تقديم شكوى". إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل: الاسم بالكامل.

الرقم القومي.

رقم الهاتف.

عنوان السكن.

تفاصيل الشكوى. الضغط على زر "إرسال".

طرق التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي

الخط الساخن: 19680

البريد الإلكتروني، من هنا.

برنامج تكافل وكرامة يعد إحدى المبادرات الحكومية المهمة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

للاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة 2025، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص.

2. اختيار قسم "معاش تكافل وكرامة".

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

4. الضغط على أيقونة "استعلام".

5. سيتم عرض نتيجة الاستعلام، سواء بالقبول أو الرفض.

6. في حالة الرفض، يتم توضيح أسباب الرفض.

7. يمكن تقديم شكاوى أو تظلمات من خلال:

الخط الساخن: 19680

البريد الإلكتروني، من هنا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على المعاش، وهي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا.

أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة.

ألا يتجاوز الدخل التأميني للمتقدم 400 جنيه شهريًا.

إمكانية التقديم للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم امتلاك المتقدم أو أسرته أراضٍ زراعية، سيارات، أو عقارات.

يشترط ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفين في وظائف حكومية أو خاصة.

أن يكون لدى الأسرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، بشرط أن يكونوا مقيدين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

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