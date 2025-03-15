موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.. كم عدد أيام الإجازة؟

موعد إجازة عيد الفطر .. مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك 2025، يتساءل العديد من المواطنين عن موعد إجازة العيد ومدتها، حيث تعتبر هذه الإجازة فرصة للاستراحة والاحتفال مع العائلة والأصدقاء بعد شهر رمضان المبارك.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، بما في ذلك موعد بدء الإجازة وعدد أيامها، بالإضافة إلى أي تطورات أو قرارات جديدة تتعلق بالإجازات الرسمية في هذا السياق.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وفقا للحسابات الفلكية، ينتهي شهر رمضان يوم السبت 29 مارس 2025، ليكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ العطلة الرسمية في مختلف القطاعات اعتبارًا من هذا اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2025 للطلاب في المدارس والجامعات وللموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك قبل موعد الإجازة بأيام قليلة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025

يحصل الموظفون في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على إجازة عيد الفطر 2025 لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس وتنتهي يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025. تشمل هذه الإجازة:

الموظفين في المؤسسات الحكومية.

العاملين في الشركات الخاصة.

البنوك.

المدارس والجامعات.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

إجازة عيد الفطر المبارك 2025

ينص قانون العمل في مصر على أن إجازة عيد الفطر المبارك تُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وفي حال تطلبت ظروف العمل تشغيل الموظفين خلال هذه الفترة، يجب على صاحب العمل منحهم تعويضًا وفقًا للقانون. وتغطي هذه الإجازة كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025

تعد الإجازات الرسمية من أبرز الأحداث التي ينتظرها المواطنون في كل عام، حيث تمنحهم فرصة للراحة والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، في عام 2025، هناك عدد من الإجازات الهامة التي سيحظى بها العاملون في مختلف القطاعات، مثل عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال، بالإضافة إلى إجازات أخرى مثل عيد الأضحى والمولد النبوي الشريف، وتظل هذه الإجازات لحظات مميزة للمواطنين للتجمع مع العائلة والأصدقاء، مما يعزز من الروابط الاجتماعية والروح الوطنية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

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