موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر.. هل يتم ترحيلها؟

يعد عيد شم النسيم من أبرز العطلات الرسمية التي ينتظرها المصريون سنويًا للاحتفال بأجواء الربيع والخروج إلى الحدائق والمتنزهات، ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد شم النسيم 2025 سيكون يوم الاثنين 21 أبريل، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

هل يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025؟

خلال السنوات الأخيرة، قامت الحكومة المصرية بترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، وذلك لمنح الموظفين عطلة طويلة تشمل يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 إلى يوم الخميس 24 أبريل، إلا أن هذا القرار لم يُعلن رسميًا بعد.

وفيما يلي يعرض الموجز الإجازات الرسمية في مصر 2025

الإجازات الرسمية في مصر 2025

يحرص المواطنون على معرفة مواعيد العطلات الرسمية كل عام، وجاءت قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025 وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية على النحو التالي:

إجازات الأعياد الدينية

عيد الفطر المبارك: الأحد 30 مارس 2025

إجازة عيد الفطر: الاثنين 31 مارس 2025

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025

عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025

إجازة عيد الأضحى: السبت 7 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025

الإجازات الوطنية والرسمية

عيد شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025

عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025



تاريخ شم النسيم في مصر

يُعتبر شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية، حيث تعود أصوله إلى العصر الفرعوني، وكان يُعرف باسم "عيد شمو"، الذي يرمز إلى تجدد الحياة وبداية فصل الربيع، ومع مرور الزمن، أصبح الاحتفال به تقليدًا متوارثًا يجمع المصريين بمختلف أطيافهم.

شم النسيم

عادات المصريين في الاحتفال بشم النسيم

يتميز عيد شم النسيم بمجموعة من العادات والتقاليد المميزة التي اعتاد عليها المصريون منذ القدم، ومنها:

تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون الذي يرمز إلى الخصوبة والتجدد.

الخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

رحلات نيلية وجولات ترفيهية في مختلف المدن المصرية.

تحضير الأطعمة الخاصة بالعيد وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة.

اقرأ ايضا:

ارجع لشغلك بنشاط .. نصائح للعودة للعمل بعد شم النسيم

أين تذهب إذا تسممت من الفسيخ والرنجة؟ ..عناوين مراكز السموم على مستوى الجمهورية