موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر.. هل يتم ترحيلها؟
يعد عيد شم النسيم من أبرز العطلات الرسمية التي ينتظرها المصريون سنويًا للاحتفال بأجواء الربيع والخروج إلى الحدائق والمتنزهات، ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد شم النسيم 2025 سيكون يوم الاثنين 21 أبريل، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
هل يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025؟
خلال السنوات الأخيرة، قامت الحكومة المصرية بترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، وذلك لمنح الموظفين عطلة طويلة تشمل يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 إلى يوم الخميس 24 أبريل، إلا أن هذا القرار لم يُعلن رسميًا بعد.
وفيما يلي يعرض الموجز الإجازات الرسمية في مصر 2025
الإجازات الرسمية في مصر 2025
يحرص المواطنون على معرفة مواعيد العطلات الرسمية كل عام، وجاءت قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025 وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية على النحو التالي:
إجازات الأعياد الدينية
- عيد الفطر المبارك: الأحد 30 مارس 2025
- إجازة عيد الفطر: الاثنين 31 مارس 2025
- وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025
- عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025
- إجازة عيد الأضحى: السبت 7 يونيو 2025
- رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025
- المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025
الإجازات الوطنية والرسمية
- عيد شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025
- عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025
- عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025
- ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025
- عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025
تاريخ شم النسيم في مصر
يُعتبر شم النسيم من أقدم الأعياد المصرية، حيث تعود أصوله إلى العصر الفرعوني، وكان يُعرف باسم "عيد شمو"، الذي يرمز إلى تجدد الحياة وبداية فصل الربيع، ومع مرور الزمن، أصبح الاحتفال به تقليدًا متوارثًا يجمع المصريين بمختلف أطيافهم.
عادات المصريين في الاحتفال بشم النسيم
يتميز عيد شم النسيم بمجموعة من العادات والتقاليد المميزة التي اعتاد عليها المصريون منذ القدم، ومنها:
- تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون الذي يرمز إلى الخصوبة والتجدد.
- الخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.
- رحلات نيلية وجولات ترفيهية في مختلف المدن المصرية.
- تحضير الأطعمة الخاصة بالعيد وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة.
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