إجازات البنوك في 2025.. الإجازات الدينية والوطنية بالتواريخ

مع بداية عام 2025 يحرص الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص وكذا العاملين في البنوك، على معرفة عدد إجازات البنوك في 2025، وذلك من أجل تنظيم العمل في القطاع المصرفي.

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير، إجازات البنوك في 2025، والتي تغلق أبوابها أنام الجمهور بناء على قرار صادر مت البنكالمركزيالمصري.

إجازات البنوك في 2025

ويتضمن عام 2025 مجموعة من الإجازات الرسمية التي ستحصل عليها البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة، وكذا الموظفون في مختلف القطاعات، وتشمل هذه الإجازات عطلات دينية ووطنية ذات طابع اجتماعي وثقافي، وتأتي التفاصيل كما يلي:

إجازة 7 يناير

تعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر في عام 2025 هي إجازة أعياد الميلاد المجيدة للأخوة الأقباط، والتي سيتم الاحتفال بها يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، يحدد مجلس الوزراء موعد هذه الإجازة بناءً على تقديرات الجهات المختصة.

إجازات البنوك في 2025

إجازة 25 يناير

الإجازة الثانية التي سيحصل عليها الموظفون هي بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير 2011، التي تصادف يوم السبت 25 يناير 2025، يعكس هذا اليوم أهمية تاريخية في حياة الشعب المصري، ويحدد مجلس الوزراء موعد الحصول على هذه الإجازة.

وتأتي باقي إجازات 2025 الرسمية في مصر، كالتالي:

يوم الاثنين 31 مارس 2025: إجازة عيد الفطر المبارك 2025

يوم الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة الاحتفال بـ يوم شم النسيم 2025

يوم الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء

يوم الخميس 1 مايو 2025: إجازة عيد العمال 2025

يوم الجمعة 6 يونيو 2025: وقفة عرفات 2025

يوم السبت 7 يونيو 2025: إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

إجازات البنوك في 2025

عدد أيام إجازات البنوك في 2025

وفقًا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق، يبلغ إجمالي أيام الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في عام 2025، 21 يومًا، وهذه الإجازات تشمل الاحتفالات الوطنية والدينية.

مواعيد العمل الرسمية للبنوك

والجدير بالذكر أن مواعيد العمل الرسمية للبنوك والعطلات الرسمية ومواعيد الصراف الآلي تأتي على النحو التالي:

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس.

ساعات العمل للموظفين: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

العطلات الأسبوعية والرسمية: يومي الجمعة والسبت.

كما تظل ماكينات الصراف الآلي ATM متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات العملاء.

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