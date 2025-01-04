موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025.. إليك التفاصيل كاملة

زيادة المرتبات 2025.. بدأ عام 2025 ليحمل أخبارًا سارة للملايين من العاملين في مصر، حيث أعلن مصدر حكومي عن زيادة المرتبات 2025 التي ستطال أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص، تأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025

تشمل الزيادة المرتقبة تحسينات في المرتبات حسب الدرجة الوظيفية للموظفين، مع منح علاوات دورية واستثنائية، إلى جانب زيادة حوافز غلاء المعيشة ومن المتوقع أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 في القطاع العام مع بداية السنة المالية الجديدة، على أن يتم صرف العلاوات بداية من مارس 2024، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فمن المتوقع أن يتم صرف الزيادة في يوليو 2025.

مرتبات 2025

زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025

تعتبر هذه الزيادة خطوة هامة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما أنها تسهم في دعم الأسر المصرية في وقت حساس، مما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، ستشهد المرتبات زيادات في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مما يرفع الأجور لتجاوز الحد الأدنى البالغ 6 آلاف جنيه، بما يتماشى مع قرارات المجلس القومي للأجور، كما أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وهي بمثابة دفعة إضافية تساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

زيادة المرتبات في 2025 للموظفين والعاملين بالدولة

وفي سياق متصل، أكد مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات بالحوار الوطني، أن الحكومة تدرس الإعلان عن زيادات جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور لعام 2025 بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن النسب الدقيقة للزيادة لم تُحدد بعد، لكن هناك توجه حكومي لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

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