موعد زيادة المرتبات في 2025.. يترقب الموظفون والعاملون في الهيئات والمصالح الحكومية في مصر موعد صرف المرتبات في شهر يناير 2025 وسط تساؤلات حول الزيادة المرتقبة في الرواتب.

كما أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات شهر يناير سيبدأ اعتبارًا من 22 يناير ويستمر لمدة خمسة أيام، حيث يمكن للموظفين سحب أجورهم خلال هذه الفترة دون قيود زمنية، كما سيتم صرف المستحقات المتأخرة في أيام 8 و11 و12 من الشهر ذاته، وينشر لكم موقع "الموجز" موعد زيادة المرتبات في 2025 للموظفين والعاملين بالدولة.

زيادة المرتبات في 2025 للموظفين والعاملين بالدولة

وفي سياق متصل، أكد مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات بالحوار الوطني، أن الحكومة تدرس الإعلان عن زيادات جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور لعام 2025 بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن النسب الدقيقة للزيادة لم تُحدد بعد، لكن هناك توجه حكومي لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

زيادة المرتبات ودعم الاسر محدودة الدخل

من جانب آخر، أشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إمكانية إطلاق حزمة حماية اجتماعية استثنائية مع بداية العام المالي الجديد لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، موضحا أن هذه الحزمة قد تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات في إطار جهود الدولة للتخفيف من آثار الوضع الاقتصادي الحالي.

وفيما يخص زيادات مرتبات يناير، سيحصل الموظفون في القطاع الحكومي على مستحقات الشهر مضافة إليها الزيادة التي تم إقرارها في مارس الماضي، وقد تراوحت الزيادة بين 1000 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى و1200 جنيه للدرجات العليا، وهذه الزيادات تأتي في إطار جهود الدولة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جدير بالذكر أن، وزارة المالية أهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وقالت الوزارة نهيب بالعاملين عدم التزاحم على ماكينات الصراف وخاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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