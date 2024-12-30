مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 .. طرق الصرف وجداول المرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية, موضحة أنه سيتم صرف المرتبات عبر 5 أيام محددة، بالإضافة إلى 3 أيام مخصصة لصرف متأخرات المستحقات.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

حددت وزارة المالية موعد بدء صرف مرتبات يناير 2025 في يوم 22 من الشهر ذاته، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية, ويمكن للعاملين في الجهات الحكومية صرف مرتباتهم من خلال عدة قنوات متاحة، دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

طرق صرف مرتبات شهر يناير 2025

وفرت المالية عدة خيارات لصرف مرتبات شهر يناير 2025، لتسهيل الوصول إلى المستحقات المالية, جاءت كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف المناطق.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

جدول الحد الأدنى للأجور في 2025

حددت وزارة المالية جدولًا محدثًا للحد الأدنى للأجور لعام 2025، مع زيادة في الرواتب حسب الدرجات الوظيفية, والتي تتراوح من 6000 جنيه للدرجة السادسة إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة.

وتستعرض جريدة “الموجز” فيما يلي تفاصيل المرتبات حسب الدرجات الوظيفية:

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه

الدرجة العالية: 10,200 جنيه

درجة المدير العام: 9,200 جنيه

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

مواعيد صرف المتأخرات

حددت المالية مواعيد صرف المتأخرات الخاصة بشهر يناير 2025، والتي ستبدأ في 5 و6 من الشهر، وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته, بينما حُددت مواعيد صرف المتأخرات لبقية الأشهر كالآتي:

فبراير 2025: من 6 إلى 10 من الشهر.

مارس 2025: من 6 إلى 10 من الشهر.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وستكون المرتبات متاحة لجميع العاملين في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

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