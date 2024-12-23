موعد تطبيق علاوة الموظفين 2025 .. تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات

يتصدر موعد تطبيق علاوة الموظفين 2025 اهتمام ملايين المصريين في مختلف المحافظات، خاصةً بعد تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي جاءت خلال مؤتمر الحكومة في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ونوضح لكم عبر الموجز، موعد تطبيق علاوة الموظفين 2025.

موعد تطبيق علاوة الموظفين 2025

وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، يتم منح الموظفين علاوة دورية سنوية في شهر يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 10%، وفي إطار دعم العاملين، وافق البرلمان على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لـ يصبح موعد تطبيق علاوة الموظفين 2025 في الأول من مارس 2024، حيث تبلغ العلاوة 10% بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بالقانون، و15% لغير المخاطبين.

برامج حماية اجتماعية جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراسة آليات تنفيذ برامج حماية اجتماعية جديدة تستهدف تحسين دخول المواطنين، مشيرًا إلى قرارات سابقة تضمنت زيادات في المرتبات والمعاشات، ما يعكس حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للجميع.

موعد تطبيق علاوة الموظفين 2025

زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة الأوقاف عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، ويستفيد منها الأئمة والعمال بنظام التعاقد، يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، حيث تم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من بداية الربع الأخير من العام المالي 2024.

زيادة المعاشات

تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2025 ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحسين مستويات المعيشة.

إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه القرارات جزء من خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى تدخلات الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية، تضمنت صرف 300 جنيه في أكتوبر الماضي، ما يمثل خطوة هامة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.

من جانبه، أوضح سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة، أن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه والحد الأقصى إلى 14500 جنيه، ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، بما ينعكس إيجابيًا على القيم المستقبلية للمعاشات.

اقرأ أيضًا:اعرف كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وخطوات تقديم التظلماتتعرف علي تفاصيل المعاش المبكر وفقًا للتعديلات الجديدة في 2025