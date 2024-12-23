صرف معاشات شهر يناير وقيمة الزيادة الجديدة .. خطوات الاستعلام إلكترونيًا

مع اقتراب بداية عام 2025، يستعد أصحاب المعاشات في مصر لاستقبال أولى دفعات معاشاتهم، وصرف صرف معاشات شهر يناير ، والتي ستكون مميزة بزيادة هامة على قيم المعاشات، نتيجة لتعديلات جديدة في نظام الاشتراك التأميني.

هذه التعديلات، التي أعلنت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية، تشمل رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، مما سينعكس بشكل إيجابي على معاشات المتقاعدين.

موعد صرف معاشات يناير 2025

يبدأ صرف معاشات يناير 2025، يوم رأس السنة الميلادية 1 يناير 2025، خلال منافذ ماكينات الصرف الآلي “ATM”، والبريد المصري، لتسهيل أصحاب المعاشات من أخذ مستحقاتهم في الوقت المحدد لهم.

رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه، بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه، بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

تأثير هذه الزيادة على معاشات يناير 2025

نتيجة لهذه التعديلات في الاشتراك التأميني، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش للفئات التي تنتهي خدمتها بدءًا من 1 يناير 2025 ليصل إلى 1495 جنيهًا، بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلًا من 10080 جنيهًا.

الإصلاحات في نظام التأمينات الاجتماعية

وأشار عوض إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.

يذكر أن يهدف هذا الإجراء إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، مما يعزز استحقاق المعاشات ويُحسن من أوضاع أصحاب المعاشات.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

ويستعرض الموجز، طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025، على النحو التالي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

صرف معاش شهر يناير

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.

صرف معاش شهر يناير

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

صرف معاش شهر يناير

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

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