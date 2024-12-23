الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025

شهدت محركات البحث جوجل الساعات الماضية، وصباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025، ويعد من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الهمم، لأنه يوفر ليهم الكثير من الخدمات الاجتماعية والطبية التي تساعدهم في التحسن في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة.

ويستعرض الموجز، فيما يلي رابط الاستعلام والشروط اللازمة للحصول على هذا الكارت المهم.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025

يتميز كارت الخدمات المتكاملة بتوفير الداعم الاجتماعي والطبي وأيضًا توفير حياة أفضل لذوي الهمم، ومن أبرز الخدمات:

الدخول مجاني لجميع المواقع والمتاحف الأثرية.

يحصل صاحب الكارت على دعم طبي شامل في المستشفيات الحكومية، والكشف الطبي في المستشفيات التابعة للدولة.

الاستفادة من المنح الدراسية والتعليم المجاني.

التعيين في الوظائف الحكومية بنسبة 5% من إجمالي الوظائف.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، عن أتاحه رابط إلكتروني مباشر وذلك للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، بمراعاة بعض الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار "كارت الخدمات المتكاملة".

إدخال الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة "استعلام".

ستظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمتقدم، بما في ذلك حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ويوفر الموجز، رابط مباشر للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، بضغط هنــــــــا

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي السياق ذاته، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ومنها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم في مصر إقامة دائمة.

أن لا يتجاوز سن المتقدم 60 عامًا.

أن لا يمتلك المتقدم أصولًا أو عقارات أو أملاك.

أن لا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت أو معاش.

ضرورة تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حالة الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة

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