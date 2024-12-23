تعرف على أماكن استخراج شهادة الميلاد ورسومها والمستندات المطلوبة

حرصًا من الحكومة على تسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام، أتاحت الدولة إمكانية استخراج شهادة الميلاد المميكنة عبر العديد من القنوات، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والمكاتب التقليدية، وفيما يلي توضيح تفصيلي لجميع الخطوات والرسوم المطلوبة.

أماكن استخراج شهادة الميلاد

السجلات المدنية: يمكن التوجه إلى أقرب سجل مدني للحصول على الشهادة.

مكاتب البريد: تتيح خدمات مكاتب البريد استخراج الشهادة.

الماكينات الذكية: توفر هذه الماكينات إصدار الشهادات الفورية.

موقع وزارة الداخلية: الخدمة متاحة إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد.

خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

اختيار قسم خدمات الإنترنت للمواطنين.

الضغط على خيار شهادة الميلاد.

ملء جميع البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي، اسم الأم، وتاريخ الميلاد.

اختيار طريقة الدفع (إلكترونيًا أو عند الاستلام).

رسوم استخراج شهادة الميلاد

الإصدار الأول من السجل المدني: 39 جنيهًا.

الإصدار الثاني: 19 جنيهًا.

عبر الماكينات الذكية: 50 جنيهًا.

إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية: تتراوح الرسوم بين 50 و60 جنيهًا حسب طريقة الدفع.

خطوات استخراج الشهادة من الماكينات الذكية

ويقدم الموجز، لقارئه ومتابعيه خطوات الحصول على الشهادة الذكية من أماكن استخراج شهادة الميلاد المختلفة، على النحو الآتي..



التوجه إلى أقرب ماكينة تابعة للسجل المدني.

التحقق من الهوية عبر بصمة الوجه أو بصمة الإصبع.

اختيار خدمة شهادات الميلاد من شاشة الماكينة.

إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومي.

كتابة اسم الأم بالكامل.

دفع الرسوم مباشرة عبر وسائل الدفع المتاحة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد

بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

صورة من شهادة الميلاد (إن توفرت).

شراء نموذج 40 من السجل المدني (19 جنيهًا للإصدار الثاني و39 جنيهًا للإصدار الأول).

شهادة الميلاد

الفئات المسموح لها باستخراج شهادة الميلاد

يمكن لأي من الأفراد التالية أسماؤهم التقدم بطلب للحصول على شهادة ميلاد مميكنة، من أماكن استخراج شهادة الميلاد المختلفة، وهم..



الشخص نفسه.

الأب أو الأم.

الأخ أو العم.

الزوجة أو الأبناء.

الجد أو الخال.

خدمات استخراج الشهادة في دقائق

بفضل الخيارات المتعددة، سواء عبر الإنترنت أو الماكينات الذكية، بات استخراج شهادة الميلاد أمرًا سهلًا وسريعًا، ويمكن الحصول عليها فورًا من السجل المدني أو خلال ثوانٍ عند استخدام الماكينات الذكية، ما يلبي احتياجات الأفراد بشكل فوري وسلس.

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