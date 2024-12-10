تعرف على سعر استخراج البطاقة الشخصية السريعة.. خلال ساعة

يبحث العديد عن سعر استخراج البطاقة الشخصية 2024 من المواطنين، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، للتعرف على التفاصيل الكاملة وكيفية التعامل معها.

ومن أجل معرفة سعر استخراج البطاقة الشخصية وخطوات استخراجها من الأحوال المدنية في العباسية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية أيضاً، يوضح الموجز كافة التفاصيل في التقرير التالي.

سعر استخراج البطاقة الشخصية السريعة

سعر استخراج البطاقة الشخصية السريعة

وفي إطار سعي العديد للتعرف على طريقة استخراج البطاقة الشخصية 2024 وسعرها بعد ارتفاع معدلات البحث خلال الساعات البسيطة الماضية، وفرت وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2024 من العباسية في نصف ساعة فقط.

تكلفة استخراج البطاقة الشخصية

ويستطيع المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 واستلامها في خلال نصف ساعة فقط وذلك من الأحوال المدنية في العباسية، من خلال شراء استمارة من داخل القطاع وثمنها 185 جنيهًا ثم دفع رسوم في المركز النموذجي وتصل إلى 315 جنيهًا بهدف إستلام البطاقة بشكل مستعجل.

سعر البطاقة الشخصية

ووضعت وزارة الداخلية الأسعار الجديدة لبطاقة الرقم القومي 2024، حيث من الممكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة فقط من العباسية مقابل رسوم 315 جنيهًا، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

تكلفة استخراج البطاقة الشخصية

ومن الممكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة، وذلك مقابل 185 جنيهًا، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول وذلك لإستخراج البطاقة.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

كما تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الساعة الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المتباينة.

وقام قطاع الأحوال المدنية في الفترة السابقة بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة عن طريق استخدام آليات وتقنيات حديثة.

وتم تفعيل الكثير من خدمات القطاع الإلكترونية عن طريق موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” عن طريق هذا الرابط فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية وهي “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى ذات اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وهكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم أيضاً والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم بواسطة الخط الساخن “15341”.

وتشمل تلك الخدمات الآتي (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى “بدل فاقد، بدل تالف”- استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

البطاقة الشخصية

اقرأ أيضاً:

خطوات استخراج البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل 2024

إذا كنت تحتاج البطاقة الشخصية فورا.. اتبع هذه الخطوات