الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.. اعرف الخطوات

بطاقة الخدمات المتكاملة.. يبحث الكثير من الأشخاص المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريقة الاستعلام خاصة للمرحلة الثانية، وهذا ما سيوضحه "الموجز"، عبر التقرير التالي.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتلخص طريقة وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وفقًا لما سبق وتم إعلانه للمستفيدين منها خاصة الأشخاص ذوي الهمم، والتي تهدف إلى تحسين حياة هؤلاء المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وللحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب بداية إجراء كشف طبي يتم من خلال لجنة متخصصة تابعة لوزارة الصحة والسكان، هذه اللجنة هي التي تقرر ما إذا كنت تستحق الحصول على البطاقة أم لا بناءً على حالتك الصحية والإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي البطاقة المتكاملة

ولكي تستعلم عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يجب اتباع الآتي:

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال النقر هنا.

- اختر الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- النقر على الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- النقر على كلمة استعلام.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالحالة.

- النقر على على كلمة بحث، وستظهر أمامك موعد الكشف الطبي الخاص بك.

ما هي الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة؟

كما سبق وحددت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح لذوي الإعاقة، كما أنها تصدر بثلاثة ألوان مختلفة، أخضر وهو بشير للإعاقة الخفيفة، الأزرق إعاقة متوسطة، اللون الأرجواني يشير إلى الإعاقات الشديدة.

ما هي مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة؟

ومن أهم ما يميز بطاقة الخدمات المتكاملة الآتي:

- يحق لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين مختلفين وفقًا لحالتهم.

- يمنح حاملي البطاقة تخفيض على المواصلات العامة.

- يحصل حاملي البطاقة على أولوية في التعيين بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية والخاصة.

- تسهيل عملية الدمج في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.

- يتمتع حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة بالإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.

- تعفى بعض الفئات من الضرائب المختلفة.

- تسهيل استيراد أو شراء الأجهزة التعويضية اللازمة.

- يكون لحاملي البطاقة فرص للحصول على مسكن مناسب من الحكومة.

- لحاملي كارت الخدمات المتكاملة الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- يحصل حامل البطاقة على إعفاءات من مصروفات المدارس.

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