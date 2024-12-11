سعر استخراج شهادة الميلاد لأول مرة.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

سعر استخراج شهادة الميلاد.. تعد وثيقة رسمية مهمة لإثبات هوية الفرد وتاريخ ميلاده والمكان الذي ولد فيه، وتعد من أهم الوثائق التي يحتاجها الفرد في الكثير من المعاملات الرسمية مثل التقديم إلى المدارس والجامعات وغيرها من الأمور.

ولهذا يبحث الكثير من الأشخاص غالبًا قبل التوجه لأي سجل مدني لاستخراج مستند رسمي عن سعر استخراج شهادة ميلاد، والأماكن التي يمكن استخراجها منها.

وعبر التقرير التالي، يوضح الموجز، سعر استخراج شهادة الميلاد وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة.

سعر استخراج شهادة الميلاد

وتيسيرًا على المواطنين تتيح وزارة الداخلية للمواطنين استخراج المستندات الرسمية في جميع أيام الأسبوع، كما تخصص بعض الأماكن لاستخراج هذه المستندات أيام العطلات الرسمية من خلال طرق عدة مثل ماكينات الأحوال المدنية.

رسوم استخراج شهادة الميلاد وأماكنها

يستطيع المواطن استخراج شهادة الميلاد من أماكن كثيرة مثل:

- التوجه إلى السجلات المدنية.

- الدخول لموقع وزارة الداخلية وطلب استخراج شهادة ميلاد.

- ماكينات استخراج شهادات الميلاد التابعة للسجل المدني.

- مكاتب البريد.

كيف تستخرج شهادة الميلاد إلكترونيًا

يمكن للمواطن الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنـــــــــا، ومن ثم النقر على خدمة الإنترنت للمواطنين، وعقب ذلك اختر شهادة الميلاد، ثم قم بتسجيل البيانات المطلوبة، وأخيرًا دفع قيمة الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

رسوم استخراج شهادة ميلاد

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج شهادة الميلاد لأول مرة بـ 45 جنيه فقط لا غير، مشيرة إلى أن رسوم استخراجها لمرات عديدة يكون مقابل 25 جنيه فقط.

شهادة ميلاد

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد

ونوهت الداخلية بأن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد يكون بواسطة بطاقة الرقم القومي، ومعها صورة من شهادة الميلاد إذا كانت متوافرة، وشراء نموذج 40 من السجل المدني بـ 19 جنيه إذا كانت المرة الثانية، أو 39 جنيها إذا كانت المرة الأولى.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يتم استلام شهادة الميلاد في نفس اللحظة من نفس السجل المدني.

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