تحدثت الفنانة القديرة وفاء كامل عن اهتمام دار رعاية نقابة الممثلين لهم، أثناء حديثها في مداخله هاتفية لأحد البرامج، معربة عن سعادتها بالتواجد داخل الدار ووجهت الشكر لكل القائمين بالعمل في المؤسسة العظيمة بقيادة النقيب والفنان أشرف زكي.

وفاء كامل في دار رعاية نقابة الممثلين

ومن خلال موقع الموجز نكشف حياة الفنانة وفاء كامل في دار الرعاية هي وغيرها من الفنانين، وقالت: إنها إنتقلت إلى دار إقامة كبار الفنانين ، بعدما تحدثت مع نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي ، وطلبت منه أن يساعدها فى بيع شقتها بمنطقة العتبة والانتقال لمكان هادي، إلا أنه أقترح عليها أن تقوم بالانتقال دار إقامة كبار الفنانين .

الراقصة وفاء كامل

واستكملت: انا سني كبير ومبقتش قادرة استحمل الزحام والدوشة في العتبة، وهي المنطقة التي كنت أقيم بها قبل ذهابي إلى دار رعاية النقابة، ومكنتش أعرف أي تفاصيل عن تلك الدار، وبالرغم من انني سافرت بلدان كثيرة إلا أن ملقتش حياة هادية وخدمه كويسه مثل دار مسنين نقابة الممثلين.

واختتمت وفاء كامل: كل شىء متوفر بالدار من رعاية طبية إلى الاعتناء بنظافة المكان ، حتي ان هناك العاملين فى الدار يلبون لنا كل طلباتنا لو حد عاوز لبن العصفور بيجيبوا.

ماذا حدث لـ وفاء كامل داخل رعاية نقابة الممثلين؟ الفنانة تجيب

كشف الفنان محمود عبد الغفار مدير الدار، الشروط التي يجب أن تتوفر في الفنان الذي يلتحق ويقيم بالدار، والإقامة في الدار مجانية دون تكاليف.

ماذا حدث لـ وفاء كامل داخل رعاية نقابة الممثلين؟ الفنانة تجيب

اين تقع دار مسنين نقابة الممثلين ؟

تقع دار مسنين الفنانين بنقابة الممثلين في مدينة 6 أكتوبر، وتتكون من 3 طوابق ويحمل استضافة 36 شخصا، وكل غرفة منفردة ومجهزة، ويوجد بالدار صالة كبيرة للطعام ومركز علاج طبيعي ومكتبة مليئة بالكتب وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية.

أعمال صنعت نجومية وفاء كامل ؟

شاركت الفنانة وفاء كامل في مسلسل “الضوء الشارد” وقامت بدور دكتور، وهذا العمل كان سببا في نقل حياتها الفنية الي الأفضل.

جدير بالذكر أن وفاء كامل بدأت حياتها الفنية وهي في عمر الـ 8 سنوات، والذي اكتشف موهبتها إبراهيم المنياوي، مساعد مخرج الفنان حسين الإمام.

اقرأ أيضاً

وفاء عامر تداعب جمهورها بصورة على انستجرام

وفاء قمر بمكياج كامل في أحدث ظهور لها