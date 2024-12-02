آخرهم وفاء عامر.. 5 نجوم ينسحبون من دراما رمضان 2025

انسحاب وفاء عامر من رمضان 2025.. يشهد موسم رمضان المقبل العديد من التغييرات في التعاقدات الفنية، حيث اعتذر عدد من النجوم عن المشاركة في أعمال درامية كانوا قد تم ترشيحهم أو تعاقدوا عليها مسبقًا، وكان آخرهم وفاء عامر وهذه الاعتذارات جاءت بسبب ظروف مختلفة، من بينها الإصابات والانشغالات الفنية.



ويرصد موقع الموجز أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتذارهم عن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وفاء عامر

وفاء عامر

أعلنت الفنانة وفاء عامر، اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس" بعدما قامت بتصوير أولى مشاهدها في العمل، نتيجة تعرضها لكسر في القدم خلال التصوير.

ويعرض للفنانة وفاء عامر حالياً عبر إحدى القنوات الفضائية مسلسل "نقطة سودة" وهو بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد مجدي, سارة سلامة، سماح أنور، أشرف عبد الغفور، مازن جمال، سماح السعيد، ناهد رشدي، هدى الإتربي، نضال الشافعي، أحمد عزمي، يسرا الجديدي، محمد الصاوي، ياسمين الخطيب ، هشام الشاذلي، مي صالح، مؤمن نور، تأليف أمين جمال، مينا بباوي، محمد السوري وإخراج محمد أسامة.

ثراء جبيل

كانت الفنانة ثراء جبيل قد تعاقدت منذ فترة على المشاركة في مسلسل "ضل حيطة"، لكنها اعتذرت عنه عقب حصولها على دور كبير في مسلسل "العتاولة 2"، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

نسرين أمين

نسرين أمين

أعلنت الفنانة نسرين أمين، أيضاً اعتذارها عن بطولة مسلسل "فهد البطل"، الذي كان من المقرر أن تقدم فيه شخصية شقيقة العوضي، وجاء اعتذارها بسبب خلاف على الأجر، ثم أعلنت تعاقدها على مسلسل "العتاولة 2"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، صلاح عبد الله، وغيرهم.

محمد شاهين

يعتبر الفنان محمد شاهين من أبرز المعتذرين أيضاً عن مسلسل "سيد الناس" نتيجة انشغاله بتصوير مشاهده في مسلسل "لام شمسية"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة أمينة خليل والمخرج كريم الشناوي، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

غادة عادل

غادة عادل

كما أعلنت الفنانة غادة عادل أيضاً اعتذارها عن مسلسل "سيد الناس" نتيجة انشغالها بتصوير عمل آخر، وقد حلت الفنانة ريم مصطفى بدلاً منها في العمل الذي يضم مجموعة من النجوم مثل عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، أمير شاهين، أحمد فهيم وغيرهم.

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