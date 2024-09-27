سر اعتذار غادة عادل عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس"

اعتذرت الفنانة غادة عادل عن المشاركة في مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، يأتي ذلك بعد ارتباط غادة بتعاقدات أخرى حالت دون مشاركتها في هذا العمل، ويرصد الموجز سر وتفاصيل الاعتذار.

تفاصيل اعتذار غادة عادل

وكشف مصدر موثوق أن سبب اعتذار غادة عادل عن مسلسل سيد الناس يعود لارتباطها بأعمال أخرى كانت قد تعاقدت عليها مسبقًا، وعلى الرغم من رغبتها في المشاركة في المسلسل، إلا أن جداول العمل المزدحمة جعلتها تقدم الاعتذار للفريق، مما يترك الفرصة مفتوحة لترشيح فنانة أخرى لدورها.

استعدادات مسلسل "سيد الناس"

يواصل فريق عمل مسلسل سيد الناس تحضيراته للبدء في تصوير العمل، الذي من المقرر أن ينطلق في بداية شهر نوفمبر المقبل. هذا التأخير يأتي بعد أن ينتهي المخرج محمد سامي من تصوير جميع مشاهد مسلسل إش إش بطولة الفنانة مي عمر. ويبدو أن جدول محمد سامي مزدحم بالأعمال، مما دفعه إلى تقسيم الوقت بين مشاريعه الفنية المختلفة، لضمان تقديم عمل متكامل في موسم رمضان المقبل.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

بالرغم من اعتذار غادة عادل، يضم المسلسل مجموعة من النجوم البارزين، حيث يشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد، كل من إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، وطارق النهري، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن باقي الأسماء المشاركة خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار الشركة المنتجة في ترشيح فنانين آخرين لاستكمال طاقم العمل.

تصوير المسلسل

من المقرر أن ينطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وستبدأ عمليات التصوير داخل أحد الديكورات الأساسية في منطقة الصليبية، حيث تم تجهيز ديكور خاص يمثل منزل عمرو سعد في المسلسل. تدور أحداث سيد الناس في إحدى قرى الصعيد، ما يجعل ديكور المنزل محوريًا في العمل، ليكون جزءًا رئيسيًا من سرد القصة.

فريق العمل

المسلسل من إخراج محمد سامي وتأليف الكاتب خالد صلاح، فيما يتولى إنتاج العمل المنتج صادق الصباح، ومن المتوقع أن يكون سيد الناس أحد الأعمال البارزة في موسم رمضان 2024، خاصة مع هذا الطاقم المميز من النجوم وصناع العمل.

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