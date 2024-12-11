دليل لكل موظف.. اعرف الإجازات الرسمية في مصر 2025

الإجازات الرسمية في مصر2025.. يهتم عدد كبير من المواطنين خاصة العاملين بالقطاع العام والخاص بمعرفة التفاصيل الكاملة حول إجازات العام المقبل تمهيدًا للحصول عليها والاستعداد لها.

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد تفاصيل الإجازات الرسمية في مصر2025 عبر التقرير التالي.

الإجازات الرسمية في مصر2025

ويضم عام 2025 الكثير من الإجازات الرسمية والتي ستكون حوالي 15 يوم خلال العام، وتتلخص في الآتي:

7 يناير 2025 الموافق يوم الثلاثاء يصادف أول إجازة رسمية للموظفين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم يعقبه الاحتقال بذكرى ثورة 25 يناير والذي يوافق يوم السبت.

وفي الـ 30 مارس والذي يوافق يوم الأحد يحتفل العالم الإسلامي بمناسبة ليلة عيد الفطر المبارك والذي هو بالطبع إجازة رسمية للموظفين.

ويتبعه 31 مارس يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



كما تم الإجازات الرسمية الآتي:

وفي الثلث الأخير من شهر أبريل الموافق يوم الإثنين 21 يحتفل المصريين بمناسبة عيد شم النسيم، ويقبه 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

ومع بداية أول مايو 1 الموافق الخميس يحتفل المصريين بإجازة عيد العمال.

ومع حلول الـ 5 من يونيو يوم الخميس يحتفل المسلمين في كل بقاع الأرض بإجازة يوم وقفة عرفاتـ وبيتبعه 6

يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المباركـ ويتبعه 7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية

وفي الثلث الأخير من يونيو يوم 26 الخميس يحتفل المسلمين مناسبة رأس السنة الهجرية.

ويختتم المواطنين الشهر بالاحتفال يوم 30 يونيو الموافق الاثنين بمناسبة ثورة 30 يونيو.

وفي الـ 23 يوليو الموافق يوم الأربعاء يحتفل المصريين بمناسبة عيد الثورة.

ويمر شهر أغسطس بدون أي إجازات ومع حلول شهر سبتمبر وبالتحديد يوم 4 الموافق الخميس يحتفل المسلمين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

ومع بداية الثلث الأول من أكتوبر يحتفل المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر الموافق يوم الاثنين.

موعد العطلات أسبوعية لشهر ديسمبر 2024

-13 ديسمبر الموافق يوم الجمعة (عطلة اسبوعية).

- 14 ديسمبر (عطلة اسبوعية).

- 20 ديسمبر (عطلة اسبوعية).

- 21 ديسمبر (عطلة اسبوعية).

- 27 ديسمبر (عطلة اسبوعية).

- يوم 28 ديسمبر (عطلة اسبوعية).

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